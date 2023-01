LDA e Aka7even, insieme alla serata cover di Sanremo 2023?/ Spunta un dettaglio

Amici, LDA e Aka7even pronti per una collaborazione in duetto, a Sanremo 2023?

Si avvicina il via a Sanremo 2023 e, intanto, dopo la conferma tra i 28 Big concorrenti in corsa al Festival, LDA fa sognare i fan di Amici, in coppia con Aka7even, rispetto ad una preannunciata futura collaborazione, che non escluderebbe il palco del Teatro Ariston. Sulla scia degli spoiler che emergono nel web rispetto al primo ascolto della sua canzone sanremese dal titolo Se poi domani, riservato alla compagine dei giornalisti/critica musicali, LDA torna a riattivarsi su Instagram, in queste ore segnate dall’attesa generale dei fruitori musicali per l’evento ligure, che si tiene dal 7 all’11 febbraio 2023.

E con lui c’é Aka7even, con il quale potrebbe aver deciso di stringere le forze, proprio per la grande occasione sanremese. La promozione al titolo di Big, tra i 28 candidati alla vittoria della 73esima edizione del Festival, lo consacra come l’unico allievo cantautore uscente di Amici 21, il talent di Maria De Filippi vinto da Luigi Strangis, al debutto alla kermesse, per l’edizione di Sanremo 2023, e il Festival potrebbe vederlo duettare con l’ex Amici 20, per una gara nella gara della Canzone italiana.

La conferma al Festival, per il figlio di Gigi D’Alessio, é con il brano sanremese da artista solista, Se poi domani, un brano POP e catchy, ritmato e ballabile, rappresentativo della Generazione zeta ma che abbraccia più generazioni con riferimenti ad una persona che non é più nella nostra vita ma che continua a influenzarla. O almeno questo emerge dagli spoiler del primo ascolto. E tra le nuove Instagram stories, intanto, il Justin Bieber italiano, LDA, infiamma l’hype social esploso in rete con gli spoiler musicali della gara sanremese, lasciandosi immortalare in un videomessaggio dal curioso dialogo condiviso con l’amico Bruno Mars italiano e concittadino della città del cuore, Napoli.

Duetto in vista per gli ex Amici, LDA e Aka7even?

Questo, destando il sospetto generale nei fandom dei due cantanti che la quarta serata del Festival, quella dedicata alle cover, possa vedere Luca D’Alessio in arte LDA stringere alleanza in duetto con Aka7even. Magari sulle note di un brano in lingua napoletana, come omaggio alla città di Napoli.

“C’amma fa?”, esordisce in lingua partenopea a suon di “che dobbiamo fare?”- Aka7even- tra le storie, taggando LDA, che poi fa eco sibillino: “Eh mmmmm…”. Aka risponde altrettanto sibillino: “Una storia…”. E LDA chiude lo spoiler sul nascere: “eh mmm…Ciao!”. Ma sembra proprio che i due si riservino della facoltà di non anticipare cosa accadrà sul palco di Sanremo 2023. E l’ipotesi di una loro collaborazione sanremese, e/o in alternativa, un duetto previsto nella tracklist dei rispettivi nuovi album degli ex Amici, in cantiere, non é quindi azzardata!













