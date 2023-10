LDA: “Dimmi se continuerai a farmi male…”/ Che succede dopo l’addio all’Italia? Rotto il silenzio social

Amici 21 di Maria De Filippi, LDA non torna ad Amici e vola a New York Canta: la nuova era in America

LDA vola a New York Canta nelle vesti di giudice e, dopo il sospetto addio all’Italia, rompe il silenzio social, come auspicato dai fan dell’ex Amici 21. Mentre s’infiamma la polemica che nel web vede gli internauti, in particolare i fan dell’ex Amici 21, contestare al talent show di Amici di Maria De Filippi la mancanza del giovane cantautore nel parterre di ospiti in studio alle nuove edizioni di Amici 22 e Amici 23 in corso, LDA torna ad attivarsi via Instagram.

E l’occasione del ritorno social segna la svolta su re dei social di LDA. Il cantautore originario di Napoli, contro i detrattori che lo facciano di essere un raccomandato nella musica perché figlio terzogenito della popstar Gigi D’Alessio e l’ex moglie storica Carmela Barbato, é reduce dall’upgrade nel ruolo di giudice al contest della musica italiana nel mondo New York canta. E ancor prima metteva a segno il conseguimento del titolo di Big più giovane a Sanremo 2023. Questo, dopo l’esordio TV nella musica segnato ad Amici 21, che lo rende ancora oggi detentore del record imbattuto ad Amici, quello per il disco d’oro e il disco di platino raggiunti in tempi più veloci, con un singolo, Quello che fa male, nella storia del talent show di Maria De Filippi.

LDA si prepara per una nuova era, in musica, dopo l’esordio ad Amici?

E, intanto, mentre i fan attendono di rivederlo in TV, la star della Generazione zeta si sbottona pubblicamente in un messaggio sibillino che si aggiunge alla nuova foto profilo e la tabula rasa dei vecchi post su Instagram, dopo aver chiarito la sua posizione sull’assenza dal cast di Mare fuori – il musical. Nell’attesa generale per la messa in onda della kermesse che lo rende il più giovane giudice in una giuria di qualità- targata New York canta – prevista in chiaro tv su Raidue e in streaming online su Raiplay- LDA rende noto di essere rimasto volentieri a respirare l’aria che lo ispira al cambiamento, nel vecchio continente. L’America, del resto, é la terra natale dell’idolo che ispira da anni il fenomeno pop di Amici 21, parliamo di Justin Bieber, e al ritorno su Instagram LDA apre il rinnovato account social da cui cancella i post precedenti con una carrellata di foto che lo ritraggono al Central park di New York City.

La re-entry social – che tra le reaction del fandom vede mamma Carmela Barbato rivolgere al figlio d’arte il messaggio commosso di un’emoticon a forma di tre cuori rossi- immortala LDA in un look casual, da popstar-divulgatore del pop made in Italy nel mondo. “Dimmi se continuerai a farmi male oppure no”, é il messaggio sibillino nella caption del post newyorchese. Parole che tra i commenti social a margine del post d’oltreoceano che é ora virale, vedono i fan dell’ex Amici 21 sognanti, al pensiero che tra le parole sibilline si celi un nuovo progetto in cantiere a prima firma LDA. In primis nell’ipotesi che nel post vi siano dei lyrics anticipati di un nuovo singolo all’orizzonte.

Questo, dopo un grande traguardo che segue quelli del debutto tv ad Amici 21 e l’esordio festivaliero a Sanremo 2023, ossia l’upgrade dell’ultimo singolo Castello di sabbia, diventato soundtrack della serie in streaming su Netflix: Di4ri, la seconda stagione.











