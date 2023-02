LDA: esce l’album Quello che fa bene/ La reazione di Gigi D’Alessio

Sanremo 2023, LDA rilascia il nuovo album Quello che fa bene: Gigi D’Alessio esulta e…

Si apre una nuova fase di vita targata Quello che fa bene, per LDA, e tra le annesse reaction particolarmente emozionante é quella che registra Gigi D’Alessio. Ben oltre il peso del pregiudizio sul suo conto, che lo appella come un “raccomandato” nell’industria musicale in quanto figlio d’arte dell’ambasciatore della musica di Napoli nel mondo Gigi D’Alessio, Luca D’Alessio in arte LDA può dirsi protagonista assoluto dell’ormai concluso Sanremo 2023. Coprendo tre ruoli chiave con la canzone in corsa sanremese, Se poi domani, di cantante, autore nel testo con Alessandro Caiazza e compositore nella musica con il cugino Francesco D’Alessio -peraltro anche direttore d’orchestra al suo fianco nell’esperienza festivaliera- Luca si é imposto come il più giovane tra i 28 Big in corsa per il titolo di canzone italiana, al debutto festivaliero. E il nuovo progetto musicale, che nasce sul palco del Teatro Ariston della kermesse con la presentazione di Se poi domani, prosegue con il rilascio di Quello che fa bene.

Il “primo vero album” del figlio d’arte esce ovunque, alla mezzanotte del 17 febbraio 2023: contiene nella tracklist il brano sanremese Se poi domani e già si impone come uno dei thread del momento, nel web, tra le annesse reaction più disparate. Fioccano in particolare le opinioni di consenso, che via social rilasciano gli utenti a margine del rilascio di Quello che fa bene, e oltre i fan, per LDA, anche il papà d’arte Gigi D’Alessio si dichiara del tutto orgoglioso del nuovo album del cantautore 19enne.

L’ambasciatore della musica di Napoli nel mondo affida ad un post condiviso con il web, su Instagram, il suo elogio destinato al terzogenito avuto dall’ex moglie, Carmela Barbato. Tra le tracce che compongono l’album Quello che fa bene a prima-firma LDA, oltre ai duetti featuring Albe, Alex Britti e Aka7even, vi é una dedica alla città del cuore, Cara Napoli, e una canzone in cui il 19enne svela il circolo vizioso di cui é rimasto vittima, l’ansia sociale, anche per effetto della sofferenza patita per la separazione dei genitori.

Web in tilt per Quello che fa bene, il nuovo album del figlio di Gigi D’Alessio

Tuttavia, non manca tra i consensi generali, per l’ex allievo di Rudy Zerbi al talent show Amici 21 di Maria De Filippi, quello particolarmente sentito di Gigi D’Alessio: “Oggi è un giorno speciale, perché è uscito il tuo primo vero disco, @lucadalessio_real! -si legge tra le righe del post rilasciato per il figlio d’arte dal cantante di Mon amour-. Mi hai regalato una soddisfazione dopo l’altra e non potrei essere più orgoglioso di così”. E le sentite parole d’orgoglio del papà al figlio d’arte poi proseguono: ” Ogni volta che ti sentirai insicuro, guarda a tutto quello che hai fatto finora, a soli 19 anni, con le tue forze e con il tuo talento. Ora goditi al massimo questo momento e fai “Quello che fa bene”… la Musica! Sempre a testa alta, sempre con il cuore Ti amo, Papà”. Un messaggio travolgente quest’ultimo, tanto che registra oltre 19mila like e manda del tutto in visibilio il popolo della rete, utenti nip e vip. “Daje”, esulta Fiorello e Nek si aggiunge al fandom del padre e figlio d’arte al grido di “In bocca al lupo”. Anche Ursula Bennardo, ex dama storica di Uomini e donne, supporta i D’Alessio, e la sua reaction di consenso a Quello che fa bene é con tanto di emoticon a forma di un cuore rosso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA