LDA, “Last Christmas freestyle” é il nuovo singolo di Natale/ Web in tilt per lo spoiler!  

Amici 21 di Maria De Filippi, LDA ha in cantiere una sorpresa per il fandom

LDA torna a sorprendere il popolo nel web, con uno spoiler inaspettato nel preludio alla Vigilia del Santo Natale 2023. Accade, sulla scia del ruolo di protagonista che l’ex Amici 21 copre nella polemica corrente che ha sollevato Luca Jurman sull’edizione in corso del talent show che segnava il suo debutto televisivo in musica, Amici 23. I due Luca sono i fuochi nella battaglia che vede il primo, ex allievo cantautore di Rudy Zerbi ad Amici 21, contestare le aspre critiche che da tempo l’ex insegnante di canto ad Amici lancia in rete contro la produzione del talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi. E, reduce dal rilascio del nuovo singolo di inizio dicembre 2023 dal titolo Promesse, intanto, LDA non smette di sorprendere gli internauti con un nuovo intervento social diramato tra le Instagram stories. Si tratta di un video filmato che si direbbe essere l’anticipazione del nuovo video musicale in cantiere per LDA, in vista di un altro rilascio, presumibilmente di un singolo.

Tra le indiscrezioni nello spoiler dell’ex Amici…

E il contenuto della story rivelatrice del “Santa Claus” che salva il POP con il regalo dello spoiler per la gioia dei fan, ha il tappeto musicale di una cover personalizzata del successo storico di Natale, Last Christmas, cantata dalla voce di Luca D’Alessio in arte LDA, e in queste vibes natalizie sembra esservi l’anticipazione del titolo della possibile nuova canzone prossima al rilascio, titolata “Last Christmas freestyle”. Tutti particolari che sono intanto virali nel web e che per gli internauti attivi, fan in visibilio in primis, in rete, vogliono essere lo spoiler di una cover all’upgrade in formato nuovo singolo di LDA.

E non manca neanche la data dell’atteso rilascio, dal momento che a conclusione delle Instagram stories misteriose LDA lancia il countdown per le ore 20:00 del 23 dicembre 2023. Cosa abbia in cantiere l’ex Amici 21 può dirlo solo il content dei profili e account online dello stesso diretto interessato cantautore di Napoli o per meglio dire il Justin Bieber italiano.













