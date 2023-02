LDA, Gigi D’Alessio: “Hai fatto un bellissimo Sanremo 2023″/ Le reazioni alla pagella

Sanremo 2023: LDA si classifica in Top20 nell’ordine di arrivo finale

LDA chiude il suo Sanremo 2023, piazzandosi in Top20 nella classifica del Festival finale e, intanto, il padre d’arte del giovane Big, Gigi D’Alessio, rompe il silenzio sanremese. L’occasione che il papà d’arte ha ora di avere voce in capitolo sulla partecipazione del terzogenito alla kermesse della Canzone italiana é un intervento condiviso con il web, via Instagram. Si tratta di una sorta di pagella social, nella cui caption Gigi D’Alessio assegna una valutazione personale unita a delle parole pregne di affetto e stima artistica, al figlio d’arte. Parole che ora sono virali in rete e scatenano tra le reazioni social degli utenti più disparate tra i consensi generali.

“Ti ho visto spiccare il volo, divertirti,

cantare su quel palco con l’anima e con il cuore. -si legge tra le sentite righe che il padre d’arte destina al figlio d’arte Luca D’Alessio in arte LDA, nel nuovo post del dopo-Festival. Il cantautore 19enne e originario di Napoli esordiva al debutto TV prendendo parte al talent show di Amici 22 di Maria De Filippi, dove nel giro di poco tempo si é imposto come fenomeno pop del momento ottenendo il disco d’oro e il disco di platino in tempi più veloci con un singolo, Quello che fa male, nella storia di Amici.

Al debutto festivaliero LDA ha appassionato i telespettatori con il suo romanticismo sfoggiato nei ruoli di cantante, autore e compositore di Se poi domani. Una canzone d’amore autobiografica nonché il singolo sanremese apripista del secondo album di Luca D’Alessio, Quello che fa bene, in uscita il 17 febbraio 2023 dopo l’eponimo, LDA. Ad affiancare il Big più giovane come direttore d’orchestra, al Festival, il cugino d’arte Francesco D’Alessio.

Il messaggio social di Gigi D’Alessio per LDA: il dopo-Festival di Sanremo 2023

E con il quindicesimo posto che LDA consegue nella classifica dell’ordine finale della gara sanremese, sulla scia dei consensi di fan e non arriva ora anche quella entusiasta dell’ambasciatore della musica di Napoli nel mondo tra le reaction positive alla partecipazione del 19enne a Sanremo 2023.

Questa, poi, prosegue con un plauso all’organizzazione del Festival: “hai fatto un bellissimo Sanremo (Gigi continua a parlare al figlio Luca D’Alessio, con un cast eccezionale e io sono felicissimo e soddisfatto di com’è andata”. La “pagella del papà d’arte” per il figlio d’arte che Gigi ha avuto con l’ex moglie storica Carmela Barbato, poi, prosegue: “Tutto l’affetto che hai ricevuto è quello che sai esprimere ogni giorno attraverso la musica”.

Un post, quello che Gigi destina a LDA, che commuove il popolo del web, tra le interazioni social, con un tripudio di like, commenti di consenso e supporto e condivisioni. Nel frattempo, a grande richiesta del web un “Festival” di nuovi progetti in cantiere attende LDA, come lo stesso Big più giovane di Sanremo 2023 rende noto online.

