LDA, il figlio di Gigi D’Alessio in crisi ad Amici 2021?/ Le prime lacrime e…

L’avventura di LDA nella scuola di Amici 2021 è ufficialmente iniziata. Il giovane artista è entrato nella scuola per volontà di Rudy Zerbi che è pronto ad affrontare con lui un lungo percorso nel corso del quale le sfide non mancheranno. Luca D’Alessio ha già ricevuto le prime critiche da parte di Anna Pettinelli che non lo considera un talento tale da poter restare nella scuola. Zerbi, invece, ha un pensiero diverso ed è pronto a far ricredere la collega. Durante il primo incontro con il suo insegnante, Luca ha ammesso di esserci rimasto male per il giudizio di Anna Pettinelli aggiungendo, però, di essere consapevole di non aver cantato benissimo.

Deddy: "Il mio cuore è libero"/ "Dopo Amici ho realizzato i miei sogni, ma..."

Anche sul web Luca ha ricevuto alcune critiche, ma il daytime trasmesso il 21 settembre ha mostrato una parte inedita del figlio di Gigi D’Alessio che ha commosso il pubblico del talent show di Maria De Filippi.

Le prime lacrime di LDA ad Amici 2021

Durante il suo primo incontro con Rudy Zerbi, LDA ha parlato d’amore, di papà Gigi e di cosa significhi essere il figlio di un cantante. Luca, senza trattenere le lacrime, ha spiegato che, agli occhi degli altri, possa sembrare facile essere il figlio di un famoso cantante. La realtà, però, è un’altra.

Amici 2021/ Anticipazioni 22 settembre: Giacomo alla conquista di un banco

“Dall’esterno sembra tutto bello e, invece, non è tutto così bello. Ci sono tante cose che una persona ha e non se ne rende conto. Tutti pensano alle cose materiali, al fatto che sia figlio di un cantante, ma dentro, alle volte, ho dei vuoti”, ha detto il cantante di Amici 2021.



LEGGI ANCHE:

Giulia Stabile, crisi con Sangiovanni?/ Lei: "Sui social rapporto tossico" e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA