LDA: “Io sono una cosa e Gigi D’Alessio é un’altra”/ Lo sfogo, dopo la polemica di Luca Jurman su Amici 23

Amici 23 di Maria De Filippi, si fa infuocata la polemica avanzata da Luca Jurman

S’infiamma il botta e risposta online tra gli ex protagonisti al talent show di Amici, Luca Jurman e LDA. I due ex volti al talent show dedicato alle arti canto e ballo, prodotto e condotto da Maria De Filippi, hanno in comune il solo nome Luca, ma possono dirsi in totale dissenso tra loro rispetto alla visione nella concezione personale del talento di un cantautore nell’industria musicale. Sulla scia della polemica avanzata via social da Luca Jurman, che vede l’ex insegnante di canto ad Amici contestare alla produzione del programma l’uso dell’autotune tra gli effetti musicali consentiti nella gara di canto e in più un trattamento speciale riservato agli allievi figli d’arte allievi cantanti, Angelina Mango e Holden, LDA difende la sua categoria. E non solo. L’intervento integrale del giovane cantautore pop ispirato alla musica d’oltreoceano dell’idolo Justin Bieber scatena la pronta replica di Luca Jurman, al grido di: “Peccato, lo facevo più “musicale”! …è dire che conosco suo padre! Mah…”.

Ma non si lascia attendere la controreplica di LDA, che infiamma il botta e risposta tra le parti con tanto di mention del papà d’arte del “Justin Bieber Italiano”: “Fortunatamente non sono un ragazzo che sta H24 sul telefono -fa sapere il figlio d’arte ed ex Amici 21, in replica a Luca Jurman-, quindi non ho proprio visto la diretta. Questa la prima cosa…mi sarebbe piaciuto entrare e confrontarmi..la seconda cosa che dico direttamente a Luca Jurman, se stiamo avendo un confronto io e te, é inutile dire ‘sono anche amico di Gigi D’Alessio’ perché io sono una cosa, papà un’altra… proprio inutile metterlo in mezzo… però ci sta”..

E la controreplica in una clamorosa frecciatina, senza peli sulla lingua dell’ex Amici 21, prosegue coraggiosa in un affondo ai danni dell’esperto di musica, peraltro in difesa dei talenti di Amici sulla questione Autotune: “mi dispiace informarti …io sí lo uso però tutti lo usano, soprattutto in fase di registrazione… tutti quanti …nessuno escluso e chi non uso questo usa Melodyne, altro software che ti permette di aggiustare le note…”.

“E farle suonare perfettamente… prosegue l’affondo di LDA ai danni di Luca Jurman -…torniamo alla questione cantante… non é che il cantante più bravo é colui che ha la voce più bella. Perché il cantante ti deve emozionare”.

