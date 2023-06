LDA: la fidanzata Miriam Galluccio si assenta all’evento di Napoli?/ Arriva la risposta

LDA torna ad esibirsi live ed é il re del gossip con Miriam Galluccio: ecco cosa accade

LDA torna protagonista assoluto dell’Entertainment live made in Italy, con lo showcase di No name Radio in partnership con Rai, che al contempo lo vede re del gossip insieme a Miriam Galluccio. L’influencer 21enne, aspirante fashion designer e come il figlio d’arte di Gigi D’Alessio originaria di Napoli, é la nuova ufficializzata fidanzata di LDA, nonostante il chiacchiericcio in circolo nel web che vedrebbe i giovani in balia di una crisi d’amore. E a rompere il silenzio sul gossip del momento, rispetto alla preannunciata crisi di coppia, ci pensa tra le Instagram stories la bella mora, Miriam, che lascerebbe così intendere anche di essere presente al nuovo live show di LDA tenuto a Napoli.

Il cantautore pop 20enne, allo showcase per l’evento di “No name Radio” live all’Auditorium del CPTV di casa Rai di Napoli, presenta la set-list di brani contenuti nel primo vero album dopo l’eponimo “LDA” di debutto in musica ad Amici 21, “Quello che fa bene”, e non solo. Perché nella scaletta, oltre a replicare ai quesiti in una round-interview con i presenti –dove lui spiega a noi di Il sussidiario.net come vive la nomea di “Justin Bieber italiano– é anche tempo di ricordi di Amici 21 di Maria De Filippi. Nel mese di settembre 2021, Luca D’alessio in arte LDA debuttava al talent show televisivo di Canale 5 e conquistava l’occhio pubblico con il brano di accesso e suo primo singolo record (per il disco d’oro e il disco di platino FIMI raggiunti in tempi più veloci, nella storia di Amici, NDR), Quello che fa male. E non può mancare il brano record, quindi. Lo stesso discorso vale per “Se poi domani”, il brano che segna il debutto di LDA al Festival della Canzone italiana per l’edizione di Sanremo 2023. Tra i presenti e gli utenti attivi via social, ci si chiede se al di là della musica, per LDA, ci sia anche posto per la fidanzata, al live show. E, sulla scia del gossip sulla rottura d’amore tra i due fidanzati, Miriam Galluccio posta tra le storie su Instagram un estratto in formato video dell’esibizione dell’amato LDA sulle note del brano sanremese, con tanto di emoticon a forma di cuore rosso.

Miriam Galluccio replica al gossip sulla crisi con LDA e…

Un gesto social volto, evidentemente, a smentire i rumor sulla sospetta crisi d’amore tra lei e il figlio d’arte di Gigi D’Alessio, da parte della mora influencer. E non solo. Con il video che visibilmente inquadra LDA a distanza ravvicinata dal palco dell’Auditorium Rai di Napoli, si direbbe che Miriam Galluccio -influencer “nip”, estranea al mondo dello spettacolo- con oltre 30mila follower su Instagram– sia tra i presenti alle prime file dell’evento del 5 giugno 2023, così come si evince alla visione del nostro repost su TikTok.

Insomma, il gossip sulla crisi può dirsi definitivamente smentito, dopo la fuga in Egitto del quartetto che LDA e Miriam Galluccio formano con i “cognati”, l’altro ex Amici Aka7even e la sorella gemella di lei Francesca Galluccio. Nel frattempo, inoltre, é possibile assistere all’evento No name Radio in replica sul sito web di streaming, Raiplay.it.











