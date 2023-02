LDA, l’augurio di mamma Carmela Barbato é social/ “Svaniranno le tue paure…”

Sanremo 2023, mamma Carmela Barbato scrive a LDA: il messaggio di auguri da mamma a figlio

Nelle ore che seguono il suo debutto a Sanremo 2023, LDA é al centro della polemica festivaliera nel web, dove intanto mamma Carmela Barbato gli riserva un emozionante messaggio di auguri.

É con un post condiviso via Instagram, contenente uno scatto che immortala LDA nella città dei fiori di Sanremo, quello che ora commuove gli internauti. “Lo so, questo palco incute timore – esordisce la mamma del più giovane tra i 28 concorrenti Big che dallo scorso 7 febbraio 2023 si danno battaglia a suon di note e vocals sul palco del Teatro Ariston di Sanremo 2023-. Sono convinta che questa volta svaniranno tutte le tue ansie e paure”. E il riferimento del messaggio di auguri a margine del debutto festivaliero di LDA, registratosi alla seconda serata del Festival dell’8 febbraio 2023 con la prima performance dell’ex Amici 21 del singolo sanremese Se poi domani, poi prosegue tra le parole pregne di amore e supporto incondizionati di mamma Carmela per il figlio d’arte: “Come ti ho sempre detto, segui i tuoi sogni e sii sempre te stesso” . Un post pubblico, quello che mamma Carmela Barbato destina al figlio terzogenito avuto dallo storico ex Gigi D’Alessio, che fa ora il pieno di like e commenti di internauti che si dicono commossi per la dedica social.

Web reagisce commosso alla dedica di Carmela Barbato a LDA

E il popolo del web fa così eco al messaggio di auguri per LDA, tra le annesse reaction: “Luca oltreché un bravo professionista e un

bravo ragazzo. Sensibile che sa emozionare bello e bravo -si legge tra le righe dei consensi dei fan dell’unico cantautore di Napoli in corsa al Festival di Sanremo 2023-. Ti meriti tutto il bello del mondo. Per ascoltarti sono rimasta in piedi fino a tarda notte”.

E poi ancora, tra i fan del 19enne, si fa spazio l’opinione aggregante che nonostante il problema tecnico del microfono palesatosi suoi danni sul palco, Luca D’Alessio in arte LDA ha di fatto eseguito una performance dai live vocals di un vero pop crooner. E con tanto di travolgente falsetto sul finale in Se poi domani, il singolo apripista del nuovo album Quello che fa bene, che é in uscita il 17 febbraio 2023. In queste ore, inoltre, LDA condivide via social le date di LDA live, il tour che a partire da aprile 2023 lo vede impegnato alle prese con i concerti dal vivo a Napoli, Milano e Roma.k

