LDA, Luca D’Alessio: sorpresa ad Amici 2021/ D. Whale produce il suo brano

Grande sorpresa per LDA nella puntata del daytime di Amici 2021 in onda oggi. Per i cantanti della scuola di Maria De Filippi, nonostante le lezioni siano appena iniziate, stanno già arrivando delle piacevoli sorprese. Sono tanti i produttori musicali che, dopo aver ascoltato gli inediti dei cantautori presenti nella scuola, hanno deciso di produrre già alcuni singoli ed è quello che è accaduto a LDA che è stato sorpreso dall’annuncio di Rudy Zerbi.

Dopo aver raggiunto la saletta per una nuova lezione con il proprio insegnante, Rudy Zerbi annuncia la grande novità. “C’è un produttore che ha prodotti grandi nomi come Tiziano Ferro che vuole conoscerti”, annuncia Zerbi che, con poche parole, scatena l’entusiasmo di Luca.

LDA, il brano Ciò che fa bene lo lasciamo andare prodotto da D. Whale

“Il produttore che vuole conoscerti è D. Whale, lo conosci?”, chiede Rudy Zerbi. Il nome fa spuntare un sorriso enome sul viso del figlio di Gigi D’Alessio che non nasconde l’entusiasmo. “Sono contento e onorato. E’ tanta roba già parlarti“, spiega Luca D’Alessio visibilmente emozionato che poi si esibisce sulle note del brano “Ciò che fa bene lo lasciamo andare” con cui è entrato nella scuola di Amici.

“Preferisco la versione live rispetto a quella della chiavetta. Vuol dire che dal vivo spacchi. Sono interessato a produrti”, spiega l’importante produttore musicale. Per il figlio di Gigi D’Alessio, dopo le lacrime versate durante i primi giorni di scuola, arriva il grande regalo. “Mi producono il pezzo”, dice mentre torna dai compagni e non nasconde il suo entusiasmo.

