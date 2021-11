LDA, nuova sfida ad Amici 2021/ “Non ne posso più!”, è guerra con Anna Pettinelli

Torna l’appuntamento pomeridiano con “Amici” e con le anticipazioni de “Il Sussidiario” sulla puntata che andrà in onda oggi, domenica 14 novembre 2021. Tra i vari allievi della Scuola che saranno al centro della nuova puntata, anche LDA, al secolo Luca D’Alessio, figlio del celebre cantante partenopeo. Il ragazzo sente ancora il peso dell’importante cognome che si porta dietro, ma intende dimostrare di saper fare musica secondo un suo stile ben definito e senza quindi alcuna raccomandazione.

Se Rudy Zerbi ha condiviso pienamente il suo punto di vista, sorreggendolo nel suo percorso di crescita artistica, lo stesso non si può dire per Anna Pettinelli, tra gli insegnanti che più di altri continua a criticare il giovane allievo, difeso anche da Lorella Cuccarini. Commenti, quelli della Pettinelli, che spesso hanno messo in crisi LDA, sempre pronto a dimostrare di essere distante dal cognome che tra l’altro non tende mai a ribadire. Il suo successo? Gli applausi del pubblico e i cori mentre canta i suoi inediti.

LDA stroncato da Loredana Bertè: “La tua penna non graffia”

LDA è al centro di una guerra aperta tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Dopo essere entrato nella scuola e aver ricevuto il supporto di Zerbi, LDA è stato spesso preso di mira dalla Pettinelli, che, ancora una volta, ha preso la palla al balzo, sottolineando come i suoi testi siano banali. Rudy Zerbi ha chiesto il parere di Luca, che si è detto sorpreso: “Non ho più nulla da dire, ha preso quattro frasi di un testo in cui ho detto tante cose, in cui ho raccontato una storia che veramente mi ha fatto male. Sono senza parole”. Rudy Zerbi ha chiamato telefonicamente la Pettinelli, dopo aver saputo che l’insegnante aveva proposto Niccolò in sfida con LDA. La conversazione è ben presto degenerata e tra i due professori la guerra è aperta. LDA è stanco del comportamento di Anna Pettinelli e sbotta: “Non ne posso più, la prossima volta vengo io in puntata con la felpa rossa con scritto ‘sfida’. Tutte le volte. In questo momento, io sono senza parole. Mi vuole fuori a tutti i costi. Basta, ho il letto pieno di buste rosse della Pettinelli, cioè due sfide di fila”.

Anche i compagni condividono la posizione di LDA, che hanno aggiunto che la Pettinelli glielo farebbe per dispetto. A margine del lancio del suo inedito “Sai”, è montata una polemica. Loredana Bertè, chiamata a giudicare la gara di inediti, ha sentenziato: “La penna di LDA non graffia”. Gigi D’Alessio invece continua a sostenere il figlio. tanto da aver pubblicato nelle storie su Instagram le note della nuova canzone lanciata da Luca. LDA è vittima di pregiudizio e questo atteggiamento di Anna Pettinelli ci sembra eccessivo.



