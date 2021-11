Amici 2021/ Diretta 14 novembre ed eliminato: le sfide di LDA, Serena, Guido e Ale

Amici 2021, anticipazioni e diretta puntata 14 novembre

Domenica 14 novembre, alle 14.10 su canale 5, torna l’appuntamento con il pomeridiano di Amici 2021. Sono ormai passati due mesi da quando gli allievi sono entrati nella scuola più famosa d’Italia e, più passa il tempo, più le sfide, per difendere la maglia, diventano difficili. Anche nel corso dell’appuntamento pomeridiano di oggi, Maria De Filippi condurrà una serie di sfide di cui saranno protagonisti sia i cantanti che i ballerini. Una delle sfide più attesa è sicuramente quella di LDA. Anna Pettinelli, sin dal primo giorno, non ha mai nascosto di non avere un debole artistico per il figlio di Gigi D’Alessio.

L’insegnante di canto che ha discusso spesso con Rudy Zerbi proprio per LDA, gli ha inviato la busta rossa della sfida. Nel corso del nuovo pomeridiano, Luca D’Alessio tornerà a difendere il proprio banco. Riuscirà a vincere la sfida e a far cambiare idea alla Pettinelli?

Amici 2021: tutte le sfide del 14 novembre

Pomeridiano di grandi sfide quello di Amici 2021 in onda oggi. Dopo Lda, ad affrontare la sfida saranno gli allievi Serena, Guido e Ale. Le sfide dei ballerini arrivano dopo lo scontro con Alessandra Celentano che, dopo le lamentele di Guido il quale ha pensato anche di lasciare la scuola, ha duramente rimproverato tutti gli allievi della categoria danza della scuola di Amici.

“Voi venite qua proprio per essere giudicati, ma poi non lo accettate. I ballerini sono lamentosi. Mettetevi più in discussione, siate più maturi. Amici esiste da 20 anni, sapete a cosa andate incontro. Voi tendete a dare la colpa a tutto quello che vi circonda”, sono state le dure parole dell’insegnante. I ballerini in sfida, dunque, riusciranno a restare nella scuola?

La classifica di J-Ax: in arrivo colpi di scena ad Amici 2021?

Ancora una gara e ancora una classifica per i cantanti di Amici 2021 che, dopo essere stati giudicati da Ermal Meta, Giorgia, Nek e Loredana Bertè, oggi, saranno giudicati da J-Ax. Dopo aver ascoltato tutti gli allievi, J-Ax stilerà la classifica con l’ultimo che dovrà affrontare la sfida per restare nella scuola.

Anche oggi, infine, non mancherà il momento goliardico con il gioco dei bigliettini con cui saranno svelato alcuni aggettivi attribuiti a tutti gli allievi.



