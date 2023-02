LDA, silenzio rotto su Se poi domani a Sanremo 2023/ “Doveva essere reggaeton, ma…”

Sanremo 2023, Luca D’Alessio debutta al Festival con Se poi domani: il retroscena

Ha il via Sanremo 2023, che alla sua seconda serata dell’8 febbraio 2023 vede LDA, tra i 28 Big concorrenti – debuttare con Se poi domani al Festival, per la sua prima volta. E nell’attesa dell’esordio sanremese, in una serie di interventi pre-Festival Luca D’Alessio in arte LDA parla della canzone apripista del nuovo album in cantiere, Quello che fa bene, rompendo quindi il silenzio su Se poi domani.

LDA: "Io e Aka7even siamo fratelli e..."/ La tracklist di Quello che fa bene

Apertasi nella serata del 7 febbraio 2023 la gara per il titolo della canzone italiana vede il più giovane tra i concorrenti Big ammessi imporsi come l’unico artista di Napoli, presente a Sanremo 2023. LDA si gioca la possibilità di vincere Sanremo, al debutto festivaliero, con Se poi domani. Un brano che il Justin Bieber italiano, reduce dal successo ottenuto con la partecipazione ad Amici 21 di Maria De Filippi ben oltre l’etichetta di “raccomandato” in quanto figlio di Gigi D’Alessio, definisce come una sua creatura. La canzone, che presenta per la prima volta alla seconda serata di Sanremo 2023, quella dell’8 febbraio 2023, é scritta nel testo da LDA con Alessandro Caiazza e composta nella musica dal 19enne stesso insieme al cugino Francesco D’Alessio, che accompagna il figlio di Gigi D’Alessio al Festival come direttore d’orchestra. «L’ho scritta in mezz’ora la scorsa estate, insieme a mio cugino Francesco – rompe quindi il silenzio su Se poi domani, LDA, svelando così il retroscena della nascitura musicale- è nata chitarra e voce. Il giorno dopo avrei dovuto incidere un reggaeton -e conclude, come ripreso su Io e donna-. Ci ho ripensato all’ultimo: non fa per me».

LDA, i voti bassi al primo ascolto di Sanremo 2023?/ "A scuola andavo peggio..."

LDA verso il debutto a Sanremo 2023

Che LDA preferisca portare avanti «la tradizione neomelodica di Napoli, contaminandola con linee melodiche più pop e sonorità urban» non si direbbe una scelta artistica azzardata. Anche perché il Pop contaminato con il “rumore delle onde stese sugli scogli” di Napoli che il cantautore 19enne propone da almeno un anno (si pensi all’inedito Sai), sin dall’esordio TV ad Amici 21, può dirsi vincente. Ma come si classificherà a Sanremo 2023, Se poi domani di LDA, saranno i “posteri” a sentenziarlo. Nel frattempo il web promuove a pieni voti il testo del brano sanremese del figlio di Gigi D’Alessio, spoilerato in rete ancor prima dell’atteso debutto al Festival.

LEGGI ANCHE:

LDA: Cugini di Campagna lo attaccano/ Ilaria D'Alessio se li gioca al Fantasanremo...

© RIPRODUZIONE RISERVATA