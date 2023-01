LDA sorprende a Londra: arriva il nuovo duetto con ex Amici?/ “Penso a te, Alex..”

Amici 21, LDA vola a Londra: le Instagram stories rivelatrici

Si avvicina il suo debutto a Sanremo 2023, previsto a febbraio 2023, e, intanto, LDA lascia l’Italia per un viaggio a Londra, che fa pensare ad una nuova collab con Alex Wyse all’orizzonte. Che il figlio di Gigi D’Alessio voglia lasciare l’Italia e la città del cuore, Napoli, per la capitale del Regno Unito? L’interrogativo nasce spontaneo, dal momento che il figlio d’arte terzogenito di Gigi D’Alessio ed ex Amici 21 si palesa entusiasta, tra le nuove Instagram stories, mentre si lascia immortalare nel mezzo di una lunga passeggiata tra le strade di Londra, alla volta dei posti più rinomati della capitale del Regno Unito.

“Incredibile come Londra sia uguale a come la vedi nei film – fa sapere il cantautore 19enne, promosso tra i 28 Big di Sanremo 2023-, mi manda al manicomio proprio”. E il pensiero nel mezzo del viaggio londinese va ad Alex Wyse, il rivale amico con il quale concorreva al talent show di Amici 21 di Maria De Filippi. Che LDA abbia in mente l’idea di nuovo duetto con un ex Amici, complice il successo di Cado, l’ultimo singolo in collab con l’ex Amici 21, Albe?

Il messaggio rivolto ad Alex Wyse

“Io ti sto pensando, però non entrerò qui -dichiara LDA taggando Alex, che é stato a lungo residente nella città britannica, dinanzi all’American Candy shop, per poi ironizzare sulla scelta di consumare un té-. Io faccio ridere. Perché vengo a Londra…voglio integrarmi bene e prendo il tè. Ma tutte le volte che vado al bar…ma chi l’ha mai pigliato stu té?”. Che si tratti di una semplice sosta natalizia a Londra o la meta ispiratrice di una nuova collab in musica, il viaggio di LDA può dirsi un’esperienza formativa, dal momento che lui ha ora modo e occasione di ammirare in prima persona le bellezze della capitale del Regno Unito. London Eye e Piccadilly Circus figurano tra i tag delle nuove stories: LDA condivide con il web il suo viaggio itinerante, mentre manca sempre meno al debutto che lo attende come concorrente Big a Sanremo. E non é azzardata l’ipotesi che Lda voglia duettare con Alex nella serata delle cover di Sanremo 2023, nel corso della gara sulla Canzone italiana. Nel frattempo, il 19enne fa rumore nel web anche per il passaggio TV dalle reti Mediaset alla TV di Stato Rai, suggellato da ex Amici a L’anno che verrà.

