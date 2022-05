LDA spopola in FIMI, tra singoli e album/ Raddoppiano le date dell’instore-tour

Amici 21, LDA si classifica in ben due sezioni della classifica FIMI

Ha appassionato i telespettatori di Canale 5 con il percorso di studio nel canto intrapreso ad Amici 21 -dove si è imposto come l’allievo dei record, tra cui il record per il disco d’oro e il disco di platino certificato FIMI per il singolo Quello che fa male– e ora Luca D’Alessio in arte LDA registra un successo inarrestabile con ilprimo album di studio eponimo. Complice il tutto esaurito che all’ordine del giorno segna l’instour tour promozionale di LDA, il disco di debutto dell’ex Amici 21 è debuttato alla #3 nella Top album di FIMI, una pregevole classifica musicale dove -tra gli altri- il figlio di Gigi D’Alessio ha superato al debutto Irama e Blanco, negli ultimi giorni. E come se non bastasse in queste ore, LDA è ancora presente nella Top album e al contempo bissa la sua presenza in FIMI, classificandosi anche nella sezione Top singoli con Bandana. Nel dettaglio, in data odierna 27 maggio 2022, LDA staziona nella Top album di Fimi alla #11 con l’album eponimo LDA e nella Top singoli con il brano che strizza l’occhio ai tormentoni estivi, Bandana, alla #55.

Insomma, sia con l’album che con il singolo Luca D’Alessio riesce a classificarsi all’ordine del giorno nelle principali classifiche musicali, in un mondo della musica che oggi più che mai è all’insegna della competizione serrata e dove tutto cambia velocemente, e il successo, quindi, può giungere al capolinea in un battito di ciglia.

Il figlio di Gigi D’Alessio annuncia le nuove date instore

Nel frattempo, complice il successo riscosso all’instore tour promozionale con le prime date adibite alle vendite di LDA in giro per l’Italia, in queste ore lo stesso figlio d’arte dà annuncio ai fan che le date del tour sono raddoppiate ancora una volta.

“Non mi stancherò mai di vedervi… Qui ci sono altre date dell’instore tour “ LDA “ . Non vedo l’ora vi giuro”, scrive nel nuovo post condiviso su Instagram, il cantautore di Quello che fa male, annunciando così le nuove date instore che precedono il debutto di LDA live, il tour di concerti ufficiale in partenza a dicembre 2022.

