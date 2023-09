LDA: “Vorrei campare ancora molto..”/ Paura per l’ex Amici: c’entra la scossa di terremoto

LDA finisce in preda al panico, di notte: lo sfogo sulla scossa di terremoto

É la notte del sisma più forte negli ultimi 40 anni a Napoli, quella all’alba del 27 settembre 2023, e il fenomeno pop di Amici, LDA, non a caso finisce in preda alla paura. Nel capoluogo campano, da Fuorigrotta al Vomero, dalla Riviera di Chiaia a Capodimonte – in molti si svegliano per la forte scossa durata diversi secondi, oltre che dalle sirene degli allarmi. Il sisma di martedì é preceduto da altre due scosse: una alle 23.36 di magnitudo 2.0 e una alle 22.49 di magnitudo 2.2.

Il fenomeno sismico preoccupante, che sta destando il panico generale nell’area dei Campi Flegrei di Napoli, si registra con magnitudo 4.2, intorno alle 3:35 della data odierna e si é avvertito in maniera chiara in alcuni quartieri del capoluogo partenopeo. L’ipocentro é localizzato a circa tre chilometri di profondità. Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose, stando a quanto rende noto la Protezione civile. Ma secondo l’Ingv si tratta del sisma più forte degli ultimi 40 anni, non a caso é virale nel web, in un tripudio di reaction via social, l’intervento di sfogo di LDA a margine dell’accaduto sismico.

Il messaggio di LDA sotto choc é virale

“Gentilmente ti chiedo la cortesia di calmarti un poco, perché ho 20 anni e onestamente vorrei campare ancora per molto tempo- fa sapere il figlio d’arte di Gigi D’Alessio, in un messaggio rilasciato tra le Instagram stories per iscritto, finito in preda allo stato di choc durante la scossa napoletana-. Quindi ti chiedo la cortesia di farci stare in santa pace”.

Il messaggio del vincitore mancato ad Amici 21 di Maria De Filippi, per la manifesta superiorità nel volume di stream totalizzati rispetto alla concorrenza nel circuito canto e per influenza nel seguito social, poi prosegue ancora. E con tanto di reaction in lingua napoletana e a testimonianza di quello che si direbbe un attacco di panico del cantautore LDA, subito all’alba traumatica: “E poi un’altra cosa, se proprio devi far tremare tutto ti chiedo gentilmente di farlo quando non dormiamo, perché to giur ca me fatt cacà sott”.

La reaction in stato di choc di LDA prosegue, poi, in un video tra le IG stories, poi ricondiviso da Radio Norba. Un post che fa ora il pieno di interazioni sul re dei social.

Intanto, il talent show che ha reso famoso in Italia il cantautore 20enne, all'edizione Amici 23, vede Alessandra Celentano istituire un nuovo regolamento…











