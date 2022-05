LDA vuota il sacco sul vincitore di Amici 21/ “Luigi è molto bravo, ma difficile…”

Amici 21, LDA si racconta in toto dopo l’eliminazione al talent: l’intervista

Avanza incontrastato il fenomeno POP di Luca D’Alessio in arte LDA, nonostante il giovane cantautore residente a Napoli non sia stato promosso alla finale del talent. Il figlio di Gigi D’Alessio sta infatti scalando le classifiche musicali con i suoi singoli e l’album eponimo -LDA- imponendosi come primo talento di Amici 21 secondo le stime di vendita, che gli fanno sbaragliare la concorrenza della classe canto del talent a cui ha preso parte e in un’intervista inedita concessa a Napoli Today, il beniamino pop del momento in Italia, si racconta in toto, tra vita privata e carriera. Ma non solo. Perché inoltre non lesina dichiarazioni sul talent che lo ha reso celebre e vuota il sacco sul suo vincitore del talent.

“Il primo album si chiama LDA e racconta della mia storia d’amore- esordisce il cantante di Quello che fa male (singolo record di stream su Spotify Italia di Amici 21, a quota oltre 21 milioni di ascolti complessivi)-. Il concept album è l’amore, principalmente parla di quello l’album, delle sfumature dell’amore, un’altalena di emozioni”. Nel frattempo, Bandana, il quinto singolo di LDA che fa da apripista all’album si candida all’elezione di tormentone dell’estate 2022. Ma cosa ha rappresentato Amici 21 per LDA? “Un’esperienza incredibile, la rifarei altre 100 volte, mi ha fatto crescere come persona, mi ha maturato come artista, sono tanto debitore ad Amici, a Maria, a Rudy , a tutti i macchinisti, a tutti i vocal coach, a tutti i ragazzi che stavano in casetta con me. Tutte persone speciali”. Ma chi è il vincitore effettivo di Amici 21 per LDA, primo allievo ad Amici a raggiungere il disco d’oro e disco di platino?

LDA si apre sul vincitore Luigi e l’uscita di scena da Amici 21

“Luigi è molto bravo- è la sentenza di LDA, rivale amico di Luigi Strangis, con cui il figlio d’arte ha registrato diversi duetti al talent, come quello sulle note di Se piovesse il tuo nome-, mi piace. In finale era difficile decretare un vincitore, perché a me piacevano tutti”. Che l’eliminazione ad Amici 21 abbia rappresentato per il figlio di Gigi D’Alessio un’ingiustizia, dato il successo riscontrato dopo il talent dal 19enne? “Delusione non proprio, ma ci sono stato un po’ male, perché ci tenevo tanto, però è giusto, è andata così. Le mie soddisfazioni le sto vivendo anche fuori. Io ad Amici sono riuscito a togliermi l’etichetta di figlio di”, fa sapere, alludendo quindi anche al peso dei pregiudizi che ha dovuto combattere ad Amici, in quanto giudicato raccomandato dai detrattori per essere il figlio di Gigi D’Alessio.

