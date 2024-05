Le amiche, Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo/ Puntano alla finale di Pechino Express 2024

Le amiche Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo: il malus alla coppia Italia-Argentina

Prosegue l’avventura de Le amiche Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo a Pechino Express 2024. La coppia di amiche è giunta alla semifinale del game reality con le coppie dei Pasticceri, Ballerine e Italia-Argentina. Puntata dopo puntata Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo hanno dimostrato tanta forza e coraggio nell’affrontare e superare le varie prove durante il lungo viaggio alla scoperta del Vietnam, Laos e Sri Lanka. Durante l’ultima puntata le amiche hanno dovuto assegnare anche un malus, “il singhiozzo”, una penalità che obbliga chi la riceve a fermarsi due volte per cinque minuti e a scendere dall’automobile qualora lo stop avvenisse durante un passaggio.

Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo hanno deciso di dare il malus alla coppia Italia-Argentina formata da Antonella Fiordelisi e Estefania Bernal che sono state rallentate di tantissimo durante la corsa verso la metà finale. Malus a parte, Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo sono riuscite a raggiungere il ponte dei Nove Archi.

L’amicizia tra Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo, le Amiche di Pechino Express 2024

Il rapporto di amicizia che lega Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo sta venendo fuori anche a Pechino Express 2024. La ex velina di Striscia La notizia, oggi conduttrice televisiva e radiofonica, blogger e showgirl, è molto legata alla compagna d’avventura Barbara Petrillo che si è fatta conoscere in tv partecipando al programma cult “Paperissima”. Tra le due una bella amicizia che le ha spinte a mettersi alla prova e in gioco nell’ultima edizione del popolare programma televisivo.

Una partecipazione che potrebbe lasciare il segno visto le Amiche stanno dimostrando di avere tutte le carte in regola per vincere. Nelle precedenti puntate, infatti, le due amiche hanno trionfato durante la quarta tappa e sono prontissime per la semifinale di Pechino. Chissà che non possono essere proprio loro a trionfare nella finalissima prevista la prossima settimana!











