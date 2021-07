Le Donatella video “Moralisti su Pornhub”/ Provocazione ai leoni da tastiera

Le Donatella, dopo essersi dedicate alla televisione per un po’ di tempo, sembrano tornare alle origini. Venerdì 9 luglio è uscito ovunque il singolo “Moralisti su Pornhub“, corredato di un videoclip che inizia con una carrellata di commenti che sono soliti lasciare i leoni da tastiera sui social, per finire con le due gemelle che ballano in outfit sexy sul set di Movieland Park (dove è stato girato il video, prodotto da Cloverthree FILM). Il brano è una chiara provocazione a tutti coloro che si nascondono dietro al computer o al telefono e anche a chi pensa che la lunghezza di un vestito possa essere questione di discriminazione per una donna.

Takagi & Ketra: "Ci piacerebbe collaborare con Rita Pavone"/ "È super c*zzuta e..."

Sui social Le Donatella non lasciavano dubbi su un ritorno scoppiettante per l’estate con una nuova canzone. A fine giugno hanno pubblicato le prime foto scattate durante le riprese, nelle quali indossano giacche tricolore, ma l’annuncio ufficiale è poi arrivato il 4 luglio con la copertina del singolo che ritrae Giulia e Silvia Provvedi scambiarsi un bacio. Tra i commenti dei fan compaiono anche quelli di sostegno di alcune colleghe, come Arisa, Giusy Ferreri e Bianca Atzei.

Busta Rhymes no mask: "Fan*ulo mascherine!"/ In rete vendono quelle col suo volto...

Le Donatella tra musica e tv

Definirlo tormentone dell’estate è esagerato: “Moralisti su Pornhub” sembra nata per gioco e con il semplice intento di strappare un sorriso a chi l’ascolta. Così come il video, dove Le Donatella mostrano le proprie forme senza timore, cantando “Stanno a giudicare ma poi restano in camera / Ti insultano poi li vedi tutti su OnlyFans“. Giulia e Silvia Provvedi continuano a dividersi tra musica e televisione: dopo aver vinto la decima edizione dell’Isola dei Famosi, hanno continuato con l’attività di dj e hanno pubblicato “Donatella”, singolo prodotto da Tommy Vee e Mauro Ferrucci.

Cochi e Renato, animalisti vs La gallina/ "Insulto inaccettabile: cambiate il testo"

Oggi hanno in cantiere un “progetto bomba” di cui non si sa ancora nulla, se non che da settembre inizieranno ad allenarsi e le troveremo tra cinema, tv e sport. La musica sembra rappresentare ancora una piccola parte della loro vita: l’unico album che hanno realizzato è stato “Unpredictable” nel 2013, post X-Factor. Nel 2016 hanno anche fatto il loro debutto come conduttrici, presentando Italian Pro Surfer su Italia 1, dopo aver pubblicato il singolo natalizio “Vivere”, il cui ricavato è stato interamente devoluto in beneficenza a Terre des hommes.





© RIPRODUZIONE RISERVATA