Le Endrigo, X Factor 2021/ Da outsider a favoriti? Il sogno è alla portata

Le Endrigo, da Karma Police a Panico per andare avanti a X Factor

Le Endrigo del rooster di Emma Marrone si presenteranno tra i protagonisti del quinto live di X Factor 2021. Lo faranno con il brano Karma Police dei Radiohead e in seguito canteranno anche il suo brano inedito Panico. Per il gruppo arriva un momento molto atteso visto che ormai davvero siamo arrivati alle ultime battute del programma. Da outsider del talent show ora sognano di diventare favoriti anche se c’è da dire che la sfida è piena di ostacoli e soprattutto di avversari complicati. Affrontando da vicino i loro testi ci accorgiamo come il desiderio principale sia quello di lanciare un messaggio contro i maschi tossici, contro il sessismo e il patriarcato.

I messaggi che arrivano dal pubblico di X Factor 2021 a Le Endrigo sono decisamente positivi e stanno permettendo alla band di veder accrescere la loro fama. Al di là dunque di come andranno le cose nella gara i ragazzi sono consapevoli che la loro chance per emergere se la stanno giocando al meglio e che hanno ancora tempo per far vedere di che pasta sono. Anche qualora non dovessero andare avanti però il percorso non è stato inutile anzi ha insegnato loro moltissimo permettendogli di raggiungere la consapevolezza di cosa sono in grado di fare e dove dovrebbero migliorare per risultare ancora più convincenti.

Le Endrigo, perché hanno cambiato nome?

Le Endrigo hanno sorpreso nella giostra dove sono stati chiamati a esibirsi con “Cose più grandi di te”. Superata questa prova Emma Marrone ha assegnato loro una canzone di Rosalia, ovvero ‘Malamente, capitolo 1 Augurio”. La loro performance a X Factor 2021 è stata finora fantastica, ma Manuel Agnelli ha chiesto di fare qualcosa di più punk. Emma è rimasta da subito soddisfatta delle loro performance e ha chiesto loro di portare sul palco quello che davvero sono.

Inizialmente loro si chiamavano Gli Endrigo, ma poi hanno deciso di portarlo al femminile, proprio come manifesto. Il loro scopo è stato quello di eliminare la mascolinità tossica e il sessismo, infatti su Instagram hanno detto che sarebbero morti Gli Endrigo e sarebbero nate Le Endrigo, in quanto hanno deciso di liberarsi di pregiudizi sulla musica e permettere alle persone di andare oltre a un semplice nome. Si è trattato di un gesto piccolo, ma con lo scopo di eliminare un messaggio maschilista.

