Le Endrigo, XFactor 2021/ Il tributo alla Carrà non convince. Andrà meglio con Bianconi?

Le Endrigo sono stati i primi a esibirsi nella seconda puntata dei Live di X Factor 2021 del 4 novembre. La band che appartiene al Roster di Emma ha voluto fare un tributo a Raffaella Carrà, scomparsa da poco. La loro versione “A far l’amore comincia tu” rivoluziona totalmente il pezzo della Carrà, vestendolo del loro stile e di tratti punk. Nonostante lo sforzo e le buone intenzioni però la loro esibizione non convince.

Mika si mostra da subito molto contrariato. “Se aveste 16 anni potrei capirlo, ma essendo adulti, a maggior ragione che siete i primi ad esibirvi, non posso accettarlo”, afferma il giudice. Anche Hell Raton non ha per i ragazzi parole incoraggianti. “Sono in dubbio su di voi”, precisa. Meno drastica la posizione di Manuel Agnelli che prova a smorzare i toni ma ci tiene a dare alcuni consigli ai quattro ragazzi. Per il frontman degli Afterhours la performance non è stata abbastanza innovativa. “La performance è stata ottima, ma fate qualcosa di ancora più punk”, suggerisce. A difesa dei ragazzi interviene Emma. La cantante sembra piuttosto entusiasta. “Portate sul palco quello che siete realmente. Il pezzo era complicato e rischiavate di essere offensivi, ma non è stato così. È stato un bell’omaggio”, dice riguardo all’esibizione della band che appartiene al suo Roster. Nel prossimo live Le Endrigo canteranno “Certi uomini” di Francesco Bianconi, un brano molto intenso. Riusciranno a convincere tutti i giudici?

X Factor 2021, Le Endrigo: il nome manifesto contro la mascolinità tossica

Le Endrigo sono un gruppo di ragazzi bresciani amanti del rock. La band è formata dai fratelli Gabriele e Matteo Tura, Ludovico Gandellini e Vittorio Massa. I quattro ragazzi hanno 29, 27, 27 e 28 anni e partecipano ai Live Show di X Factor 2021 nel Roster di Emma. Sono un gruppo molto unito. La scelta del nome è un chiaro riferimento a Sergio Endrigo. L’aver scelto di declinare il proprio nome al femminile, con l’aggiunta dell’articolo determinativo La, svela una presa di posizione contro la mascolinità tossica, il patriarcato e il sessismo. Tematiche molto sentite dalla band, tanto da aver scelto un nome manifesto. Riusciranno nel loro percorso a X Factor a lanciare messaggi positivi, considerando anche il forte seguito che il programma ha da parte di un pubblico giovanissimo? Staremo a vedere.

Il loro percorso è a oggi positivo. Alle Audizioni hanno presentato il loro brano “Cose più grandi di te” ottenendo un ottimo risultato. Il brano è rimasto subito impresso a Emma, che li ha voluti riascoltare al suo Bootcamp. Hanno poi conquistato il biglietto per gli Home Visit esibendosi con una cover di “Lamette” di Donatella Rettore. All’ultima fase di selezione hanno presentato di nuovo un loro singolo, “Stare soli”. Emma si è detta particolarmente sorpresa e li ha voluti portare ai Live nel suo Roster.



