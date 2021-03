LE INDAGINI DI LOLITA LOBOSCO 2/ Ci sarà una seconda stagione? Il parere del cast

Sono poche le conferme riguardo a un’eventuale seconda stagione de Le indagini di Lolita Lobosco, la fiction di Rai1 con protagonista Luisa Ranieri qui nei panni di un inusuale vicequestore di Bari. La produzione non ha ancora ufficializzato nulla, anche se il cast si è detto disponibile a portare avanti il progetto. Filippo Scicchitano, che nella serie interpreta Danilo, ha dichiarato: “Al momento non so nulla, ma spero si faccia. Sarebbe bellissimo ritrovare Luisa Ranieri sul set e, ovviamente, anche tutto il resto del cast e della troupe”. Queste le sue parole in un’intervista rilasciata a Di più tv, a cui si accodano quelle della collega Bianca Nappi (Marietta nella finzione). Ospite a Oggi è un altro giorno, l’attrice si è soffermata sul rapporto di amicizia che ha avuto modo di stringere con la protagonista: “Luisa Ranieri è una donna molto simpatica e con lei si è creata una sintonia molto naturale, abbiamo trovato un feeling che credo si veda anche sul set”. E sull’ipotesi di un proseguimento: “La serie sta andando molto bene, quindi spero di sì”.

Le indagini di Lolita Lobosco: una fiction molto criticata

Le indagini di Lolita Lobosco è senza dubbio un prodotto particolare del palinsesto di Rai1. Oggetto di diverse controversie (tra tutte, quella del finto stupro che è diventato oggetto di una polemica scoppiata nei giorni scorsi), Lolita Lobosco è riuscita comunque a ottenere buoni ascolti. Da segnalare anche le critiche social sull’accento di Lolita, che alcuni hanno giudicato poco fedele a quello dei veri baresi. Tra tutti, spicca il commento di Silvio Maselli, ex capo dell’Apulia Film Commission: “È come se vent’anni di affrancamento dalla lingua assurda di Lino Banfi, contro la quale abbiamo combattuto con ogni nostra forza grazie all’insegnamento di Sergio Rubini, fossero spazzati via per relegarci nuovamente nel ghetto di un Sud ancestrale, immobile, arcaico, dove si parla una lingua strascicata e succedono cose da buoni selvaggi divertenti”.

