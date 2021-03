Le indagini di Lolita Lobosco, anticipazioni ultima puntata oggi, 14 marzo

Il gran finale de Le indagini di Lolita Lobosco è fissato per oggi, 14 marzo, proprio su Rai1. A partire dalle 21.30 circa l’ultima puntata della fiction con Luisa Ranieri andrà in scena proprio questa sera portando sullo schermo un ultimo caso per il vicequestore protagonista della serie giallo-rosa firmata dal regista Luca Miniero e tratta dai romanzi di Gabriella Genisi. Nell’episodio dal titolo Gioco pericoloso de Le Indagini di Lolita Lobosco la nostra protagonista viene chiamata per una rimpatriata con i vecchi compagni di scuola. Non c’è bisogno di dire che la noia la travolgerà così come la voglia di dire no e di sottrarsi all’appuntamento ma alla fine dirà di sì ma si farà accompagnare dal suo ex compagno di scuola, oggi suo collaboratore, Antonio Forte. L’appuntamento è fissato alla trattoria ‘da Salvatore’ e sarà proprio durante la cena che Lolita si troverà impelagata in una conversazione con Vittorio Lamuraglia, un suo ex compagno di scuola appena rientrato dagli Stati Uniti.

Rimpatriata con delitto per Lolita

Le anticipazioni de Le indagini di Lolita Lobosco rivelano che saranno proprio i complimenti dell’uomo a far impazzire Antonio e le cose peggiorano quando il giorno dopo, Lolita viene svegliata dal suo nuovo caso. Non ci metterà molto a capire che quello che dovrà risolvere è proprio il caso della morte di Vittorio che, da una prima ricostruzione, sembra si sia suicidato lanciandosi da un terrapieno pochi minuti dopo la conclusione della serata e il saluto alla nostra protagonista. Sarà lei a mettere insieme i suoi dubbi su quella morte assurda soprattutto dopo i mille progetti e tutto quello di cui il suo ex compagno di scuola le ha rivelato durante la cena, e allora si tratta di omicidio? Lolita decide di approfondire le indagini sul caso che il Pubblico Ministero è già pronto ad archiviare e sarà a quel punto che non solo si ritroverà a far luce sull’intricato caso ma anche su uno scenario ben più vasto che riguarda la corruzione e il denaro.

Cosa nascondeva Vittorio Lamuraglia?

Forse i suoi progetti e i suoi voli all’estero nascondevano qualcosa che ancora non sappiamo e che la stessa Lolita non ha capito parlando con lui durante la festa della scuola? Lo scopriremo solo guardando il gran finale di questa sera quando l’ultima puntata della fiction andrà in onda lanciando, molto probabilmente, quella che sarà la seconda stagione della fiction con Luisa Ranieri.

