Le Indagini di Lolita Lobosco/ Anticipazioni oggi, 28 febbraio: Bianca Empoli è morta

Le Indagini di Lolita Lobosco, anticipazioni oggi, 28 febbraio

Dopo il successo di domenica scorso e il boom di ascolti, Luisa Ranieri torna in scena nel prime time di Rai1 con Le Indagini di Lolita Lobosco. La nuova fiction di Rai1 torna in scena oggi, 28 febbraio, con una nuova puntata e un nuovo caso da risolvere per la bella barese che la settimana scorsa ha dovuto camminare sul filo del rasoio tra vita privata e lavoro, anche questa domenica sarà lo stesso? Ad andare in onda sarà l’episodio dal titolo ‘Solo per i miei occhi’ in cui la protagonista si ritroverà coinvolta nelle indagini sull’omicidio di una donna. Lolita non fa in tempo a varcare la soglia della questura che scopre già che la vittima è Bianca Empoli, una donna scomparsa da casa da più di una settimana e che adesso viene trovata cadavere. La Empoli era un’affermata musicista, una suonatrice d’arpa ma sembra che nascondesse una seconda vita o quello che lo sembrava.

Lolita Lobosco a caccia di un assassino ma…

Le indagini di Lolita Lobosco portano a galla il fatto che la vittima, all’insaputa del marito, Vito, aveva presto in affitto un appartamento per studiare e preparare i propri concerti da solista. Questo lascia pensare che la donna in realtà fosse coinvolta in una storia di tradimenti che potrebbe essere sfociata in un omicidio passionale, ma da parte di chi? Sono stati i vicini a trovare il suo cadavere e forse potrebbe essere il marito geloso ad averla uccisa. In realtà Vito Loconsole ha un alibi di ferro e questo lo rende estraneo all’omicidio della moglie confermando che la sua unica colpa è quella di aver trascurato la donna per dedicarsi alla sua professione, lui è un affermato antiquario.

Sarà proprio nel finale che forse le cose cambieranno per la nostra Lolita Lobosco. Così la barese, cercando con determinazione il colpevole, si trova a scavare nella vita di Bianca, sua coetanea, e a confrontarsi con le scelte inusuali della donna. La sua morte le appare l’amaro epilogo di una vita tanto premiata dal successo quanto segnata dalla solitudine.



© RIPRODUZIONE RISERVATA