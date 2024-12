Andrea Bocelli 30 – The Celebration, anticipazioni seconda puntata 18 dicembre su Canale 5

Torna in onda questa sera Andrea Bocelli 30 – The Celebration, la seconda puntata dell’evento dedicato al tenore toscano, la cui carriera è celebrata da una serie di ospiti eccezionali provenienti da tutto il mondo. L’appuntamento è previsto per le 21.35 e, come nella prima puntata, è condotto da Michelle Hunziker. Tanti gli ospiti previsti per l’evento, a partire da Tiziano Ferro e Laura Pausini. I due artisti duetteranno sulle note di ‘Invece no’, poi avranno entrambi l’occasione di esibirsi con Andrea Bocelli.

Nel particolare, Laura Pausini si esibirà sulle note di Lei (She – Uguale a lei) con il tenore che l’accompagnerà al pianoforte. Sul palco di Andrea Bocelli 30: The Celebration arriverà poi Eros Ramazzotti che, accompagnato dall’orchestra e da Bocelli, canterà ‘Che sarà’ dei Ricchi e Poveri, per poi esibirsi sulle note de L’Aurora.

Tutti gli ospiti della seconda serata dell’evento dedicato ad Andrea Bocelli

Nella seconda puntata di Andrea Bocelli 30 – The Celebration, il tenore ospiterà sul palco anche il baritono Franco Vassallo e la soprana Mariam Battistelli. Sarà dunque un momento tutto dedicato alla grande opera attraverso le tre eccezionali voci. Come annunciato, non mancheranno star internazionali in questo nuovo appuntamento condotto da Michelle Hunziker. In particolare ci saranno Russell Crowe, che canterà in duetto con Bocelli Take this waltz di Leonard Cohen.

Grande attesa poi per Will Smith: l’attore hollywoodiano regalerà al pubblico di Canale 5 un monologo di You’ll never walk alone. L’attore non sarà da solo nell’esibizione, perché Andrea Bocelli lo accompagnerà al pianoforte con la Sonata al chiaro di luna di Beethoven. Durante la serata celebrativa sono poi attesi Sofia Vergara, il compositore e produttore David Foster, il tenore José Carreras, la soprana russa Aida Garifullina e il pianista cinese Lang Lang.

Come vedere Andrea Bocelli 30 – The Celebration in streaming

Sarà una serata ricca di grande musica ma anche di attori che faranno sfoggio del loro grande talento. Andrea Bocelli 30 – The Celebration va in onda questa sera, su Canale 5, in prima serata, ma sarà possibile seguire il programma anche in diretta streaming. Basterà collegarsi al sito di Mediaset Infinity o scaricare l’apposita applicazione. Con Mediaset Infinity, la diretta streaming è disponibile sia contemporaneamente a quella televisiva che in un momento successivo. Dal giorno dopo, sarà infatti possibile vedere l’intera puntata sempre sulla piattaforma.