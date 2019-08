Le pagelle/ Benevento-Cittadella (4-1): i voti della partita (Serie B)

Eccovi le pagelle di Benevento-Cittadella, i voti della partita disputata presso lo stadio Vigorito (valida per la seconda giornata di Serie B), conclusasi con il risultato di quattro a uno.

VOTO PARTITA

Il voto attribuito al match di Serie B tra Benevento-Cittadella è 6,5. Abbiamo assistito ad una partita a senso unico, con il Cittadella che ha faticato terribilmente a mettersi in mostra, soprattutto in fase offensiva, con una squadra che alla fine si è arresa alla superiorità del Benevento. Il Cittadella ha alzato bandiera bianca senza combattere, se lo avesse fatto avrebbe ottenuto un voto decisamente più alto rispetto a quello assegnato oggi. Tutto facile, quindi, per la compagine campana, che ha conquistato in scioltezza l’intera posta in palio.

VOTO BENEVENTO 7

Contro il Cittadella abbiamo visto un buon Benevento, capace di dominare la gara e di archiviarla nel giro di quindici minuti. L’autorete iniziale di Ghiringhelli ha senz’altro dato una grossa mano alla squadra allenata da Inzaghi, che ha comunque preso il largo contro un Cittadella mai in partita e lacunoso in fase difensiva. La giornata no del club veneto può aver esaltato oltremodo l’attacco spumeggiante del Benevento.

VOTO CITTADELLA 4,5

Il Cittadella ha dato l’idea di essere ancora poco squadra. I veneti non sono riusciti ad esprimersi come avrebbero voluto in questa seconda giornata di campionato di Serie B. Dopo l’incredibile errore di inizio partita il Cittadella non è più riuscito a riprendersi. L’autorete di Ghiringhelli, molto probabilmente, è stata letale per il morale del gruppo e ha permesso al Benevento di avere la strada spianata verso la vittoria.

Voto Arbitro 6

Arbitro Aureliano voto 6. Gara tutto sommato molto semplice da arbitrare: non ci sono stati particolari episodi da valutare, né falli che hanno compromesso la regolarità della gara. Nel complesso, quindi, il direttore di gara si merita una sufficienza in pagella al termine di Benevento Cittadella.

PAGELLE CALCIATORI BENEVENTO

Montipò voto 6. Partita più che sufficiente, malgrado non sia stato molto impegnato.

Maggio voto 6. Difende discretamente in zona difensiva ed entra nel tabellino dei marcatori.

Volta voto 5,5. Prova tra luci e ombre con qualche errore di troppo in fase difensiva.

Caldirola voto 6. Strappa la sufficienza al termine di una gara tutto sommato sufficiente.

Letizia voto 6. Gioca una buona gara, pertanto il voto in pagella è positivo.

Del Pinto senza voto. Costretto a lasciare quasi subito il campo di calcio a causa di problemi fisici.

24′ Improta 6, sostituisce bene il suo compagno di squadra.

Viola voto 6. Ha disputato una prestazione decorosa a centrocampo.

Tello voto 6. Apporta il suo contributo alla manovra offensiva.

Insigne voto 7. Con il suo gol dà il colpo di grazia definitivo al Cittadella.

Coda voto 6,5. Segna un gol importante e aiuta il Benevento a conquistare i tre punti.

Sau voto 7. Presente in ogni azione di gioco, svolge un ruolo importante per la squadra.

PAGELLE CALCIATORI CITTADELLA

Paleari voto 5.Penalizzato da un inizio choc, non riesce ad entrare in partita.

Mora voto 5. Pomeriggio da dimenticare, brutta prestazione per il difensore.

Adorni voto 5,5, Si applica e cerca di riportare la partita sui binari giusti, ma non riesce ad incidere come vorrebbe.

Camigliano voto 5,5. Commette diversi errori in fase difensiva e non riesce ad aiutare la squadra.

Ghiringhelli voto 4. Autore dell’autogol, ha dato il via al dominio del Benevento. Prova da dimenticare.

Proia voto 5. Perde troppi palloni a centrocampo e non riesce mai ad entrare nel vivo dell’azione.

62′ De Marchi senza voto, il suo ingresso in campo non cambia la direzione della gara.

Iori voto 5 Altro centrocampista che non è riuscito a lasciare il segno durante la partita.

Branca voto 6, Uno dei pochi a salvarsi, capace di mettere ordine in mezzo al campo.

Panico voto 5, Avrebbe potuto rimetterla in piedi ma ha commesso troppi errori.

63′ D’Urso senza voto

Diaw voto 5,5, Ci prova in diverse occasioni ma non riesce mai a beccare il bersaglio.

Vrioni voto 5,5, Vale lo stesso discorso del suo compagno di reparto.

46′ Luppi voto 6

Migliore in campo Sau, Benevento.

Peggiori in campo Ghiringhelli e Paleari, Cittadella.



