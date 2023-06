Pagelle Isola dei Famosi 2023 e vincitore: Marco batte tutti in finale/ Luca sorprende, Pamela delude e..

L’isola dei famosi 2023, Marco Mazzoli é il vincitore annunciato: la puntata finale e le pagelle

La puntata finale de L’isola dei famosi 2023 va in onda il 20 giugno 2023 e, a sua prima firma, Il sussidiario ne traccia un bilancio consuntivo a colpi di voti in pagella per i naufraghi finalisti. I concorrenti promossi all’upgrade di naufraghi in corsa, per la vittoria del reality honduregno, sono Cristina Scuccia, Luca Vetrone, Andrea Lo Cicero, Alessandra Drusian e Marco Mazzoli.

La finale targata L’isola dei famosi 2023 , in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online sul sito web Mediaset infinity, vede, sotto la conduzione di Ilary Blasi, quindi cinque naufraghi contendersi la vittoria del montepremi del reality show.

Luca Vetrone: Il naufrago arrivato all’Isola dei famosi come “nip” otteneva un posto per la finale avendo la meglio sui competitor nella prima prova della semifinale. La prova fisica consisteva nello spingere a colpi di testate un pallone da calcio, strisciando con il corpo sulla sabbia. Il nip tra gli isolani finisce alla prima sfida indetta al televoto del pubblico, schierato contro Cristina Scuccia. E inaspettatamente batte l’ex suora vip con un plebiscito di voti, pari alla percentuale di consensi schiacciante del 67%.

Alla seconda sfida tra i finalisti, condannato a sfidare Alessandra Drusian da Marco Mazzoli, il non vip riceve la sorpresa della madre, con la quale lui registra un tenero abbraccio. Un momento che commuove i telespettatori de L’isola dei famosi 2023, in particolare quando emerge che lui voglia portare a cena fuori la donna, una volta uscito da L’isola dei famosi 2023, per ripagare la madre dei sacrifici fatti per lui e la sua crescita. Luca batte e eliminata al televoto Alessandra, per poi essere condannato al nuovo televoto dal finalista Andrea. Il nip sceglie di sfidare la finalista Pamela Camassa. É lui a vincere ancora una volta il televoto, dopo le eliminazioni di Cristina, Alessandra e Pamela. Arriva poi la sfida tra i tre finalisti e con la vittoria di Marco, lui e Andrea finiscono per sfidarsi al televoto pre-finalissima. A vincere é Luca. Per il nip arriva la sfida della finalissima, da disputare contro Marzo Mazzoli. E con l’invito concesso ai due competitor inoltrato ai telespettatori de L’isola dei famosi 2023, nella richiesta di un supporto al televoto, arriva un quesito per lui. “Ti sei pentito di qualcosa? -e al quesito il nip spiega-: “Mi posso recriminare che le prime due settimane non mi sono sentito troppo a mio agio… Volevo abbandonare”. E a vincere L’isola dei famosi 2023, nonostante i vari televoti superati, non é lui ma é lo speaker. Tuttavia, classificandosi secondo, Luca dimostra all’occhio pubblico di essere l’esempio di un “comune mortale” che dà del filo da torcere ai vip in TV. Voto: 10 e lode.

Cristina Scuccia: reduce dall’addio alla vita ecclesiastica ispirata all’esempio di Dio, l’ex suor Cristina si aggiudicava l’accesso alla finale de L’isola dei famosi 2023 vincendo l’ultima tra le sfide honduregne, il televoto con Gian Maria e Alessandra. Tuttavia, al primo televoto di sfida indetto alla finale, che la vede schierata contro il nip Luca Vetrone é l’ex suora e popstar la prima tra i finalisti ad essere eliminata, deludendo le aspettative dei fan. La svolta repentina dell’addio alla vita da suora, a discapito di Cristina Scuccia, sembra non essere gradita a molti telespettatori. Che l’ex suora possa riuscire a fare ricredere gli haters, un giorno? Nel frattempo, si classifica quinta nell’ordine di arrivo de L’isola dei famosi. Voto: 6 e mezzo.

Alessandra Drusian, cantante del duo Jalisse, arriva in finale a L’isola dei famosi 2023, all’insaputa degli altri naufraghi, i quali non sanno che lei sia rimasta in gioco sull’Ultima Spiaggia una volta eliminata dal gioco sull’isola principale. All’ultima sfida tra gli eliminati, sull’ultima spiaggia, lei batteva Nathalie Caldonazzo, ottenendo un posto in finale. Viene quindi mostrato in puntata un video che sorprende gli altri finalisti:la cantante ha proseguito il gioco sulla sopravvivenza in Honduras a L’isola dei famosi lontana dal resto del gruppo, contando principalmente sulle sue forze. Condannata da Marco Mazzoli al secondo televoto della finale lei con coraggio decide si sfidare Luca Vetrone, risultato vincitore al primo televoto che lo vedeva schierato contro Cristina Scuccia. Per lei, quindi, arriva la sorpresa della figlia Angelica in Palapa per lei, prima dell’emozionante abbraccio tra le due. Ma prima va in onda un quadro con la scritta a caratteri cubitali “Brava mamma!”, ed é il messaggio che destina alla naufraga la figlia Aurora. Alessandra é l’eliminata al televoto, dal momento che non riesce a battere Luca Vetrone. Voto: 7.

Marco Mazzoli: il conduttore radiofonico di Radio 105 (consacratosi vincitore del reality, come anticipato dalle scommesse online) conquistava un posto di accesso alla finale conseguendo la vittoria di una prova in cui, dopo aver recuperato dei pezzi, realizzava una costruzione stilizzata a forma di fiamma. E alla prima sfida tra i finalisti lui ha la meglio, dopo l’eliminazione di Cristina. Nella prova i finalisti devono memorizzare una sequenza di colori e portare le tavolette in un percorso, sospesi sopra l’acqua. La prima combinazione corretta é quella che mette a segno il concorrente Marco Mazzoli, che le quote degli scommettitori su Eurobet danno per vincitore annunciato. Nello studio TV de L’isola dei famosi 2023 e tra le reaction del pubblico attivo nel web, é standing ovation per lui. Dopo la pausa pubblicitaria. Mazzoli deve condannare un naufrago al televoto e sceglie Alessandra Drusian. Dopo l’eliminazione di Pamela che lei subisce da Luca, arriva il momento di una sfida tra i tre finalisti e Marco ha la meglio su Luca e Andrea. Quindi passano al televoto ad un passo dalla finalissima a due, Luca e Andrea. A passare il televoto é Luca, con cui Marco deve battersi alla finalissima. Ma prima arriva l’invito dei due finalisti a votarli per la vittoria del reality e Ancor prima il momento di una duplice sorpresa, che emoziona l’occhio pubblico. Trova tra gli indizi la cartina degli Stati Uniti, un trancio di pizza quadrata e una lettera della moglie, e finalmente riesce a rivedere la amata donna. “Pensa alla tasse, Marco” ironizza quindi il compagno collega Paolo Noise, dallo studio TV del reality, aggiungendosi nel mezzo delle sorprese per Marco. Ultime domande per i due finalisti de L’isola dei famosi: “Ti sei pentito di qualcosa Marco?”-lo incalza il quesito, a cui lui replica-. “Sì tante cose, soprattutto all’inizio, ho cercato di scappare ogni modo dal programma…”. Poi elenca i litigi avvenuti sull’isola. Ma chi é a vincere L’isola dei famosi 2023. Come prenanunciato dai bookmakers sul sito di scommesse Eurobet, Marco Mazzoli e il vincitore. A renderlo tale é in particolare l’inconfondibile ironia, con la battuta sempre pronta, che sembra fare breccia nei cuori dei telespettatori. Voto: 9 e mezzo.

Andrea Lo Cicero: si aggiudicava un pass per la finale, vincendo la prova del “palo della cuccagna honduregna”, occasione in cui sfidava e batteva Cristina Scuccia. Alla puntata della finale si consacra vincitore della nuova prova, quella dei letti inclinati con l’acqua che scende su finalisti, al netto delle eliminate Cristina e Alessandra. A vincere é proprio lui ed é chiamato a scegliere chi mandare al televoto ad eliminazione certa. L’ex rugbista condanna il nip Luca. Con la vittoria di Marco conseguita alla sfida tra i tre finalisti, Andrea sfida Luca e a vincere é quest’ultimo, ma prima Lo Cicero commuove il pubblico prestando ascolto alla lettera di affetto del figlio, e anche la moglie lo sorprende, presenziando nello studio TV del programma. “Sono molto contento”, conclude il suo percorso qualificandosi terzo classificato a L’isola dei famosi, l’ex rugbista. Voto: 7 e mezzo.

Pamela Camassa: la naufraga era la prima tra i concorrenti in corsa ad aggiudicarsi un pass alla finale de L’isola dei famosi 2023. La modella e fidanzata storica di Filippo Bisciglia viene sfidata da Luca al televoto. Prima del verdetto Pamela emoziona l’occhio pubblico rendendosi protagonista di una sorpresa ricevuta dalla sorella Manola, che si presenta in Honduras per la finalista. Dopodiché é lei a risultare la nuova eliminata al televoto, dopo Cristina e Alessandra. L’uscita di scena delude le aspettative di molti tra i supporters della modella, in particolare del fidanzato Filippo Bisciglia, che avrebbe voluto vederla trionfare a L’isola dei famosi per semplicità, bontà e coerenza, qualità innate che a detta di lui fanno di Pamela la compagna amata e vincitrice morale del reality. Voto: 8.











