Le pagelle Italia Belgio/ Finale 3°-4° posto Nations League: Chiesa top (1° tempo)

A tre mesi dalla finalissima degli Europei, vinta a Wembley ai calci di rigore contro l’Inghilterra, un’altra finale attende l‘Italia, che affronta il Belgio nella partita valida per l’assegnazione del terzo posto di questa edizione della Nations League. Questa volta, gli Azzurri si devono accontentare di disputare la finalina di consolazione, dopo avere ceduto con onore al cospetto della Spagna mercoledì sera, emulata 24 ore più tardi dai Diavoli Rossi, sconfitti per 3-2 in rimonta dalla Francia. Noi de “Il Sussidiario” vi proponiamo le pagelle del primo tempo del match, contenenti le prestazioni migliori e peggiori delle due compagini in campo. Al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco le formazioni sono rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sullo 0-0. Avvio di gara sprint per gli uomini di Roberto Mancini, con un paio di spunti di Chiesa che portano il numero 22 della Juventus a concludere verso la porta avversaria, senza tuttavia centrare lo specchio.

Successivamente, i belgi hanno cercato di tenere più a lungo il pallino del gioco, sfruttando il manto erboso dell’Allianz Stadium di Torino in ampiezza, ma subendo anche l’abilità di Berardi e compagni a sfruttare gli spazi in campo aperto. Nessun gol, solo un incrocio dei pali scheggiato da Saelemaekers.

PAGELLE ITALIA BELGIO: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO ITALIA (PRIMO TEMPO): 6. Buon ritmo, grinta e volontà. Leggera sofferenza sul piano della fisicità, mentre il testa a testa sulle ripartenze risulta essere spettacolare. Buone trame, c’è da raddrizzare la mira.

MIGLIORE ITALIA (PRIMO TEMPO): CHIESA 6,5. Folate offensive continue, conclusioni vibrate anche dalla media distanza e dribbling inarrestabili. Di gran lunga il migliore in campo della formazione azzurra, grazie anche ai suoi continui ripiegamenti.

PEGGIORE ITALIA (PRIMO TEMPO): BERARDI 5,5. Parte bene, poi tende a estraniarsi dal gioco e fallisce un assist che avrebbe proposto un interessante uno contro uno tra Raspadori e l’estremo difensore belga. Non una bocciatura completa, però: nel secondo tempo può dire la sua.

VOTO BELGIO (PRIMO TEMPO): 6. In difficoltà nei primissimi minuti della contesa, poi la prestazione migliora con il passare dei minuti e si basa sul mantenimento del possesso palla e lo sfruttamento delle corsie laterali.

MIGLIORE BELGIO (PRIMO TEMPO): SAELEMAEKERS 6,5. Sfiora il gol, centrando l’incrocio dei pali e facendo correre un brivido lungo la schiena di Donnarumma. Bene anche negli uno contro uno: pericoloso.

PEGGIORE BELGIO (PRIMO TEMPO): BATSHUAYI 5,5. Un solo squillo verso i legni degli azzurri e un liscio clamoroso su una potenziale palla gol.



