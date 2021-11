Le pagelle Italia Svizzera/ Voti partita Qual Mondiali 2022: Chiesa top primo tempo

PAGELLE ITALIA BELGIO: IL PRIMO TEMPO

È terminato il primo tempo di Italia Svizzera, match importante in chiave Qualificazioni Mondiali 2022, ed ecco le pagelle con i voti relativi a quanto emerso in questa prima frazione di gioco. La partita si è messa subito male per gli azzurri a causa della doccia gelata arrivata all’11esimo per la rete di Widmer. Un’azione perfetta quella della Svizzera, che ha colpito la Nazionale di Roberto Mancini usando un’arma ben nota agli azzurri, il contropiede. Widmer a rimorchio ha calciato da fuori area sotto la traversa su assist di Okafor. Nonostante il gol del vantaggio, gli avversari non hanno mai rinunciato a giocare, cosa che invece non è ben riuscita agli azzurri, che hanno faticato in fase di impostazione. Tanti errori tecnici per un’Italia che per ora non sta giocando come sa e dovrebbe, ma ha trovato comunque il gol del pareggio al 36′ grazie al colpo di testa di Di Lorenzo sul calcio di punizione di Insigne.

ITALIA SI QUALIFICA AI MONDIALI 2022 SE.../ Risultati utili: ora è rischio spareggio

PAGELLE ITALIA SVIZZERA: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO ITALIA (PRIMO TEMPO): 5.5. Prima si fa sorprendere dalla pressione elvetica, poi non riesce neppure ad uscire dalla sua metà campo. Nell’azione del gol pesa la “dormita” del reparto difensivo, ma ritrova un po’ di serenità con il gol del pareggio.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022, CLASSIFICHE/ Diretta gol: Scozia ok, ora noi!

MIGLIORE ITALIA (PRIMO TEMPO): CHIESA 6. Sempre propositivo, è l’unico del fronte offensivo a tradurre la sua intraprendenza in occasioni concrete. Ma per ora non basta.

PEGGIORE ITALIA (PRIMO TEMPO): BONUCCI 5. Soffre le sortite offensive della Svizzera con Vargas e Okafor, cerca aiuto in Di Lorenzo che però sembra “imballato” tanto quanto lui, almeno fino al gol del pareggio.

VOTO SVIZZERA (PRIMO TEMPO): 6. Gli elvetici scendono in campo con il piglio giusto, mettendo subito pressione agli azzurri. Poi colpiscono in contropiede orchestrando una bella azione e anziché gestire il vantaggio provano a far ancor più male agli azzurri.

Probabili formazioni Italia Svizzera/ Quote: Tonali e Scamacca, gli ultimi arrivati

MIGLIORE SVIZZERA (PRIMO TEMPO): OKAFOR 6.5. Svaria su tutto il fronte offensivo e da perno dell’attacco si trasforma in uomo assist quando si tratta di servire Widmer per il gol del vantaggio.

PEGGIORE SVIZZERA (PRIMO TEMPO): RODRIGUEZ 5. Impreciso in alcuni suggerimenti per i compagni, vanifica così delle potenziali ripartenza dei compagni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA