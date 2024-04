Pagelle L’Isola Dei Famosi 2024, 1a puntata/ Edoardo Stoppa papabile vincitore, Pietro Fanelli delude tra nip

Ha ufficialmente inizio L’isola dei famosi 2024, la 18a edizione del reality sulla sopravvivenza condotta da Vladimir Luxuria che al debutto regala lo sbarco dei concorrenti in Honduras, dalle emozioni al cardiopalmo.

Vladimir Luxuria: La neonata conduttrice del reality made in Honduras si presenta in studio in una mise Total White, regalando yn pogramma di intrattenimento fatto di sobrietà e pochi lustrini per un viaggio itinerante rilassante. Sottotono al timone come inviata isolana Elenoire Casalegno così come se si direbbe timido il debutto degli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese al centro studio. Voto alla conduzione: 7 e mezzo.

É poi la volta della presentazione allo sbarco della prima concorrente Marina Suma. Una stella del cinema, protagonista della pellicola cult Sapore di mare; l’attrice strega l’occhio maschile, che elogia via social la sua fisicità perennemente scultorea. La solarità non l’ha mai persa, neanche con la perdita del compagno Claudio. Ha l’avventura nel sangue. Voto: 8.

Il secondo a sbarcare in Honduras é Samuel Peron, ballerino professionista uscente del cast di Ballando con le stelle. Dalle reti Rai il passaggio in casa Mediaset, per L’isola dei famosi 2024, potrebbe anticipare un sorprendente debutto nella danza in TV in format fratelli su Canale 5 come Amici di Maria De Filippi. Diventava ballerino non per scelta personale, bensì per decisione pilotata dai genitori che lo spingevano a liberarsi della timidezza. L’esperienza maturata nella danza gli servirà a mettersi a nudo a L’isola dei famosi 2024. Voto: 7 e mezzo.

Ed é poi il momento di Aras. Attore protagonista nel cast di Terra amara, serie TV e streaming Mediaset turca, parla poco italiano “ma sto studiando la lingua”, fa sapere. L’impegno profuso nel tentativo di farsi amarsi in Italia per ció che é davvero e non per quello che sembra essere sul set lo ripagherà , anche nell’ipotesi che sia lui a vincere L’isola dei famosi 2024? Si apprezza il senso di appartenenza al Belpaese. Voto: 9.

Poi arriva Matilde Brandi, primadonna dello spettacolo made in Italy con “30 anni sul palco e non sentirli”. Diplomata ballerina e poi compagna di show di Gigi Proietti, promette il fuoco di mille battaglie a L’isola: “posso piangere, ridere, fare la guerriera ed essere principessa… tu chiedi e Matilde ti dà”. Mamma single in carriera, é il simbolo vip dell’indipendenza al femminile. Voto: 10.

Francesca Bergesio coltiva un sogno, quello dello spettacolo: “mi hanno eletta Miss Italia ed é una gioia forte”. Fino a un anno fa studiava medicina ed ora é pronta a combattere i pregiudizi di chi l’appella come la “bella che non balla”. Ma riuscirà a sfoderare anche la bellezza dell’anima a L’isola dei famosi? Voto: 7.

Joe Bastianich é l’italo-americano che ha conquistato il mondo con le ricette a prova di alta cucina. L’inflessibile giudice ai reality e le sfide di cucina vivrà quasi sicuramente accesi confronti in Honduras soprattutto per ciò che concerne il cibo. Si preannuncia essere uno dei protagonisti più discussi de L’isola dei famosi. Voto: 6.

Greta Zuccarello, tra le nascenti stelle della danza made in Italy, dopo studi in Accademia e per la formazione anche negli USA, con l’arrivo in Italia conquista la collaborazione come ballerina professionista nel cast di Ciao Darwin, al debutto in TV. Eppure non gode dell’affetto dell’occhio pubblico nel web che la erge al titolo di concorrente più antipatica tra i naufraghi. Ma “attenzione”, anche lei promette una guerra ai pregiudizi e diventa leader alla prima puntata. Voto: 7.

Valentina Vezzali é la regina del fioretto, l’azzurra che vanta il più alto numero di medaglie olimpiche nello sport made in Italy, di cui sei oro. La vittoria per lei non é mai scontata e a L’isola dei famosi le basta partecipare con lo spirito di oltrepassare i limiti di una schermitrice. Voto: 8.

Edoardo Franco é un vincitore di Masterchef dall’aspetto anti-trend e con un sogno: quello di rendere L’isola dei famosi alta cucina, anche con un solo pezzo di Cocco a disposizione come ingrediente disponibile. Il coraggio premia sempre gli audaci? Chissà. Voto: 8.

Tra i naufraghi vip e nip, i top e flop di L’isola dei famosi 2024…

Luce Caponegro vuole riappropriarsi della sua natura e la parte migliore di sé, dopo la scoperta del successo negli anni ’90 con il debutto da regina dell’hard. A diciott’anni andava via di casa, lasciando le regole di una vita che la teneva ingabbiata, e complice la vicinanza dell’amore incontrava un talentscout di Playboy che le offriva un lavoro per un un servizio fotografico. Da quel momento il successo le era presto garantito. Riuscirà a ritrovare la sua vera Luce, oltre i riflettori? Promette una sfida con il sé avvincente. Voto: 10.

Per la quota noblesse, la contessa Alvina Varecondi Scortecci si presenta ai sudditi spettatori come una 34enne e il web non le crede sul dato anagrafico. C’é anche chi stenterebbe a credere all’esistenza del suo titolo. Ma altro che i privilegi da nobildonna, L’isola dei famosi si preannuncia il naufragio della nobile. Voto: 3.

Peppe di Napoli é una star tra i pescivendoli ed e già il concorrente più criticato a L’isola dei famosi, contestato dagli haters nel web per l’uso della lingua napoletana. Per i critici lui ostenterebbe il trash in TV, anche ai danni della città natia, Napoli, questo per visibilità e un tornaconto economico, con una strategia di marketing improntata sulla finzione. É uno stratega? É un punto di domanda. Voto: 5.

Maité Yanes é una ballerina, modella e attrice spagnola di origini cubane scoperta a Milano partita. Può dirsi il sequel della nota showgirl naturalizzata italiana Belen Rodriguez; si trasferiva in Italia con pochi soldi in tasca ma con un grande spirito di adattamento che potrebbe tornarle utile a L’isola dei famosi. Voto: 9, ben promettente.

Tra le naufraghe più fascinose c’è Khady Gueye, modella giunta in Italia in cerca di successo e insieme ai familiari ler uno futuro migliore. Cerca il riscatto personale con la vittoria a L’isola dei famosi, con alle spalle un grande sogno realizzato. É tra i concorrenti preferiti nel sentiment web. Voto: 9 e mezzo.

É poi la volta di Pietro Fanelli, definibile come un poeta ambulante e influencer che dal web vorrebbe sfoggiare in tv il fascino alle apparenze di un biondo intellettuale. Non é un vip propriamente detto ma conta un numero esorbitante di follower via social. É il papabile primo eliminato, per le interazioni a lui avverse degli utenti, che lo invitano a scendere dal piedistallo. Riuscirà a comunicare empatia? La sfida é ardua. Voto: 3

A L’isola dei famosi arriva anche il modello ucraino e finalista al reality spagnolo Supervivientes Artur Dainese. Non gli piacciono le persone false, eppure é un superstite nel mondo dello showbiz ispirato alla finzione. Oggi si dichiara single, ma non respingerebbe il vero amore. É in cerca di riscatto anche per il Paese in guerra. Voto: 10 e lode, ha un nobile obiettivo, é il nuovo salvatore del Pop in TV?

Pronto a combattere in difesa di ambiente e animali tra i volti TV al tg satirico di Striscia la notizia, Edoardo Stoppa e il papabile vincitore assoluta; si preannuncia come uno dei protagonisti assoluti a L’isola dei famosi 2024. L’aspettativa su di lui é alta ma é gia tanta per lui la nostalgia di casa e della bella moglie showgirl Juliana Moreira. Voto: 8 e mezzo.













