Le pagelle/ Roma Sassuolo (4-2): i voti della partita (Serie A)

Le pagelle di Roma Sassuolo ci parlano di una gara terminata col risultato finale di 4-2. Nel primo tempo i giallorossi erano riusciti a segnare quattro reti con uno scatenato Lorenzo Pellegrini autore di tre assist. Nella ripresa Berardi riaccende il match con una doppietta, ma quando è ormai troppo tardi.

VOTO PARTITA 9 – Roma e Sassuolo si scontrano alla terza giornata di campionato consapevoli delle difficoltà che l’inizio del girone di serie A può apportare ad ogni singola squadra per svariate ragioni. Tuttavia, il match si presenta vivace fin dai primi minuti dal fischio d’inizio. La Roma merita di stravincere nel primo tempo. Il Sassuolo fa quello che può e trova due gol del solito Berardi in rapida successione.

VOTO ROMA 8 – La squadra è ben messa in campo, affronta gli avversari a testa alta e non ha paura di prevaricare su di essi, imponendo gioco dall’inizio del match. Il merito è tutto dell’allenatore che fa girare la compagine a tutto campo, regalando emozioni forti al pubblico pagante.

VOTO SASSUOLO 4,5 – I problemi in difesa e a centrocampo si notano tutti per la squadra allenata da De Zerbi. Soprattutto nel primo tempo, le difficoltà sono evidenti, tanto che il fischio che interrompe la gara, dopo i primi 45 minuti, vede la compagine emiliana perdere per 4 reti a 0. I timidi tentativi di ripresa nel secondo tempo non bastano per raddrizzare una partita difficile, nonostante la doppietta di Domenico Berardi.

VOTO ARBITRO

Chieffi – Peretti – Vivenzi voto 7

IV: Sacchi voto 6

VAR: Giacomelli voto 6

AVAR: Tolfo voto 6

VOTI SINGOLI ROMA

Pau Lopez 5,5: Sui gol incassati ha una responsabilità parziale. Il talento stenta ad uscire fuori, soprattutto durante il secondo tempo.

Florenzi 6: Compie una buona prestazione, così come il suo pubblico ha sempre voluto. Giocatore con grande carattere.

Spinazzola 6: Gioca poco per avere una panoramica dettagliata della sua prestazione. Merita, comunque, la sufficienza.

Mancini 6: Si rende partecipe dell’intera partita, proteggendo la retroguardia come meglio può.

Fazio 5,5: Sa fare di meglio e questa sera non lo ha particolarmente dimostrato. Voto di attesa.

Kolarov 7: L’assist fornito per il gol la dice lunga sulla sua prestazione in campo davvero notevole.

Cristante 7: Trova il gol e si comporta da vero condottiero. Quantità e qualità a centrocampo si notano anche grazie alla sua prestazione.

Veretout 6: Compie il suo dovere senza troppe pretese. Aiuta con successo i compagni ad ottenere una preziosa vittoria.

Zaniolo 6: Prestazione positiva come sempre. Si mette a servizio dei compagni e crea ordine in mezzo al campo.

Kluivert 7,5: Il giovane è promettente e lo fa notare agli altri imponendo serenamente la sua idea di gioco.

Pellegrini 7: Effettua il cross che vale il vantaggio per la Roma. Prestazione superba.

Pastore sv

Mkhitaryan 7: Trova il gol alla terza giornata di campionato, facendo valere tutta la sua tecnica di fronte al suo amato pubblico.

Dzeko 7,5: La classe e la prestanza fisica fanno da padrone ad una prestazione magnifica.

All. Fonseca 7: Appare determinato fin dall’inizio e cerca di far giocare la palla alla sua squadra per tutti i 90 minuti.

VOTI SINGOLI SASSUOLO

Consigli 4,5: Incassa gol a raffica nella prima frazione, non facendo neanche in tempo a capire cosa stesse succedendo al reparto arretrato.

Muldur 4: Venti minuti non all’altezza per un giocatore che deve ancora emergere nella sua squadra.

Chiriches 4: Non riesce a trovare la giusta quadratura e l’intero reparto ne risente.

Marlon 5: Appare in ombra fin dai primi minuti, commettendo diverse irregolarità. Prestazione non all’altezza.

Ferrari 4,5: Non è giornata per il difensore del Sassuolo. Si auspica che possa ritrovare la condizione il prima possibile.

Peluso 4,5: La sua prestazione non è positiva. Complice, una condizione non ancora del tutto ritrovata.

Duncan 4,5: Appare sotto tono e non gioca la palla come dovrebbe per far circolare bene l’idea di gioco impressa dall’allenatore.

Traorè sv

Obiang 5,5: L’ammonizione pregiudica la sua prestazione, comunque fiacca rispetto agli standard ai quali ha abituato il suo pubblico di estimatori.

Locatelli 4,5: Ha talento e classe, ma questa sera non lo ha di certo dimostrato.

Tolijan 4,5: Viene ammonito appena entrato in campo, tanto basta per una partita giocata male.

Berardi 8: É un vero trascinatore. Da leader del gruppo cerca di raddrizzare una partita molto difficile realizzando due gol in rapida successione.

Caputo 5,5: Prestazione senza infamie e senza lodi. Per la sufficienza, manca qualcosa.

Defrel 5,5: Ci prova con diversi tentativi. Si mette al servizio della squadra ma non serve per il risultato finale.

All. De Zerbi 6: Non perde mai la pazienza, ci mette la faccia e va avanti con orgoglio, passione e dignità.

Migliore in campo: Dzeko, Roma

Peggiore in campo: Duncan, Sassuolo



