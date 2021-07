Le pagelle Svizzera Spagna/ Euro 2020, i voti della partita (primo tempo)

È terminato pochi istanti fa il primo tempo di Svizzera Spagna (clicca qui per la diretta), gara in programma a San Pietroburgo e valida per i quarti di finale di Euro 2020. Il risultato sorride alla formazione allenata da Luis Enrique: Furie Rosse avanti 0-1. La rete del momentaneo vantaggio nasce da una azione parecchio sfortunata per gli elvetici: all’8’ il centrocampista Zakaria ha deviato nella sua porta un tiro dal limite dell’area di Jordi Alba.

A complicare ulteriormente le cose per la formazione allenata da Petkovic è stato l’infortunio patito da Breel Embolo al minuto 23 dopo uno scontro di gioco: al suo posto è entrato il talentino Vargas. Dopo una prima parte di frazione dominata dalla Spagna, la Svizzera hanno preso più coraggio e si sono fatti vedere con maggiore regolarità dalle parti di Unai Simon, seppur senza mai rendersi veramente pericolosi.

LE PAGELLE DI SVIZZERA SPAGNA: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO SVIZZERA 5,5 – La compagine elvetica in questo primo tempo ha pagato un avvio non esaltante. Anzi. Troppo campo lasciato alla Spagna, che prima o poi è in grado di farti male tra possesso palla e imbucate. Dopo l’autogol di Zakaria, Seferovic e compagni hanno preso più coraggio ed hanno tenuto più il pallino del gioco, seppur senza impensierire più di tanto Unai Simon. Poco sfruttati anche i corner, nonostante saltatori doc come Elvedi e Akanji..

MIGLIORE SVIZZERA: ZUBER 6,5 – Dopo una serie di buone prove, l’esterno offensivo dell’Eintracht Francoforte si conferma ancora una volta l’arma in più degli elvetici. Il 30enne ha messo in difficoltà in più di un’occasione Azpilicueta ed ha provato a far soffrire la difesa spagnola muovendosi tantissimo su tutto il fronte d’attacco..

PEGGIORE SVIZZERA: SHAQIRI 5 – Tra le stelle della nazionale svizzera, il fantasista del Liverpool ha disputato un primo tempo inguardabile. L’ex Inter ha sbagliato tantissimi palloni, anche semplici stop, e non è riuscito a fornire il giusto supporto a Seferovic. Sembra a tratti spaesato, alla ricerca della posizione ideale per fare male. Di sicuro non l’ha ancora trovata.

VOTO SPAGNA 6,5 – La formazione allenata da Luis Enrique è partita subito forte, cercando di imporre il suo possesso palla e un pressing alto. Furie rosse anche fortunate in occasione del gol: oltre all’autorete di Zakaria, il tiro di Jordi Alba sarebbe stata la prima vera occasione degna di nota. Da registrare anche una bella punizione dai 20 metri di Koke, terminata di poco alta. In calo nella seconda parte di frazione.

MIGLIORE SPAGNA: BUSQUETS 7 – Il centrocampo della Spagna ha sin qui fatto una buona partita, ma la palma di migliore in campo per questo primo tempo va a Sergi Busquets. Il metronomo del Barcellona ha ribadito ancora una volta la sua importanza per le Furie Rosse, gestendo i tempi di gioco e confermando la sua grande abilità da schermo davanti alla difesa.

PEGGIORE SPAGNA: MORATA 5,5 – Altra prova non esattamente eccezionale per l’attaccante della Juventus. Criticato dai tifosi per le lacune in fase di realizzazione il 27enne non è riuscito a rendersi pericoloso dalle parti di Sommer e, soprattutto, non ha dato una grossa mano in fase di costruzione, pochi movimenti.



