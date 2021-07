Diretta Svizzera Spagna/ Streaming video tv: un quarto a sorpresa! (Europei 2020)

DIRETTA SVIZZERA SPAGNA: I ROSSOCROCIATI SOGNANO!

Svizzera Spagna è in diretta dallo Stadio San Pietroburgo, alle ore 18:00 di venerdì 2 luglio: iniziano qui i quarti di finale degli Europei 2020, con una partita che potrebbe consegnare l’avversaria dell’Italia in semifinale – in caso di nostra vittoria – e che rappresenta una grande sorpresa, perché nessuno si aspettava che la nazionale rossocrociata potesse arrivare fino a qui. Invece, qualificatasi tra le migliori terze dei gironi, la Svizzera ha poi fatto il grande colpo eliminando la Francia ai rigori, rimontando due gol di svantaggio nei dieci minuti finali; adesso Vladimir Petkovic ci crede, gioca contro un’altra big ma dal punto di vista di motivazione e fiducia ha chiaramente svoltato.

Dovrà dunque stare attenta la Spagna, il cui ottavo è stato altrettanto pirotecnico: anche la Roja si è fatta riprendere due gol (tra 85’ e 92’) ma poi nei supplementari ha allungato sulla Croazia e ora il dato ci parla di 10 reti nelle ultime due partite. Che sia tornata la macchina da guerra di un tempo? Possibile, ma la difesa deve registrarsi; girata in qualunque modo la diretta di Svizzera Spagna ci presenterà comunque una partita davvero interessante e più incerta di quanto si pensi, aspettando che si giochi proviamo a valutare le scelte dei due CT leggendo insieme le probabili formazioni allo Stadio San Pietroburgo.

DIRETTA SVIZZERA SPAGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come sappiamo la diretta tv di Svizzera Spagna viene affidata alla televisione satellitare: sarà Sky Sport Uno, canale al numero 201 del decoder, a trasmettere il quarto di finale degli Europei 2020. La partita di San Pietroburgo potrà essere seguita, ovviamente dagli abbonati, anche con il servizio di diretta streaming video: non sono richiesti costi aggiuntivi ai clienti, basterà utilizzare i dati del proprio abbonamento e attivare l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SVIZZERA SPAGNA

Tegola per Petkovic, che in Svizzera Spagna deve rinunciare a Granit Xhaka: il capitano è squalificato, il suo posto lo prenderà uno tra Fassnacht e Zakaria. Per il resto non dovrebbero esserci modifiche all’undici iniziale, a meno che non si voglia rimettere Schar titolare; in quel caso fuori uno tra Elvedi e Akanji con Ricardo Rodriguez confermato davanti a Sommer, Widmer e Zuber agiranno sulle corsie laterali con Freuler a completare il centrocampo. Sulla trequarti ecco come sempre Shaqiri, davanti Seferovic si è guadagnato il posto con la doppietta alla Francia e al suo fianco, pur senza sottovalutare Gavranovic, giocherà Embolo. Qualche dubbio in più per Luis Enrique, che nelle ultime due partite ha cambiato molto: Eric Garcia sembra ancora favorito per affiancare Laporte davanti a Unai Simon, a sinistra potrebbe tornare Jordi Alba (in luogo di Gayà) con Azpilicueta confermato a destra, in mezzo appaiono certi del posto Sergio Busquets e Pedri con Koke che appare destinato a fare il terzo, poi avremo un attacco nel quale finora l’unico punto fermo è stato Morata. Con il giocatore della Juventus nel ruolo di centravanti, i due esterni potrebbero essere ancora Ferran Torres e Sarabia ma ci sono Gerard Moreno e Oyarzabal, quest’ultimo in gol contro la Croazia per chiudere il discorso, che avanzano la loro candidatura.

QUOTE E PRONOSTICO

Il pronostico sancito dall’agenzia Snai per Svizzera Spagna individua ovviamente nella Roja la nazionale favorita per il quarto degli Europei 2020: il segno 2 che identifica la sua vittoria ha un valore corrispondente a 1,70 volte quanto messo sul piatto, contro il 5,50 che accompagna il segno 1 per il successo dei rossocrociati. Il pareggio, eventualità regolata dal segno X, con questo bookmaker vi permetterebbe di guadagnare una cifra che ammonta a 3,75 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto.



