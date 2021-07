Le pagelle Ucraina Inghilterra/ Euro 2020, i voti della partita (primo tempo)

PAGELLE UCRAINA INGHILTERRA: PRIMO TEMPO

È terminato pochi istanti fa allo stadio Olimpico di Roma il primo tempo di Ucraina Inghilterra (clicca qui per la diretta), gara valida per i quarti di finale di Euro 2020. Il risultato sorride alla formazione di Southgate, avanti per 0-1: rete siglata al 4’ da Harry Kane su assist del solito Sterling.

L’Inghilterra ha indirizzato subito la gara a suo vantaggio grazie alla rete in apertura del bomber del Tottenham, già tornato alla rete agli ottavi contro la Germania di Loew. Nessun grosso pericolo per il portiere Pickford, attivo il solito Yarmolenko per la formazione di Shevchenko, mentre la difesa ucraina ha traballato in diverse occasioni: pensiamo alla botta dal limite di Rice o al tiro da buona posizione di Sancho, entrambi respinti da Buschchan.

PAGELLE UCRAINA INGHILTERRA: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO UCRAINA 5,5 – Dopo l’ottima prestazione sfoderata contro al Svezia, la formazione guidata da Shevchenko ha dovuto fare i conti con un avvio di gara choc. La rete di Kane dopo quattro minuti ha scompaginato i piani gialloblu, che però non sono riusciti a impensierire più di tanto la difesa di Southgate. Poco in palla il bomber Yaremchuk, mentre la difesa traballa ad ogni folata di Sterling e compagni.

MIGLIORE UCRAINA: SHAPARENKO 6 – Il numero 10, data l’assenza di Malinovskyi, si carica sulle spalle la guida del gioco ucraino e conferma la sua grande qualità tecnica. Grandissima tecnica di base, da migliorare solo il tiro dalla distanza: l’occasione del 43′ non era per niente male.

PEGGIORE UCRAINA: YAREMCHUK 5,5 – Finalizzatore ideale per il gioco di Shevchenko, l’attaccante del Gent non riesce ad incidere. Ingabbiato da Stones e Maguire, il 26enne di Leopoli fatica a trovare spazi e palloni giocabili.

VOTO INGHILTERRA 6,5 – La prestazione contro la Germania è rimasta impressa negli occhi di tutti, ma anche questa sera l’Inghilterra ha dimostrato di voler fare sul serio in questo Euro 2020. Partenza forte e grande gestione di palla e tempi. E bisogna considerare anche un altro fattore: in panchina c’è gente del calibro di Henderson, Foden e Rashford…

MIGLIORE INGHILTERRA: KANE 6,5 –Dopo una fase a gironi non indimenticabile, l’uragano del Tottenham è tornato a trascinare l’Inghilterra. Alla prima palla buona ha gonfiato la rete di Buschchan, per poi rendersi protagonista del solito grande lavoro da pivot per il gioco della squadra.

PEGGIORE INGHILTERRA: SANCHO 5,5 – Premiato da Southgate con una maglia da titolare al posto di Foden, il neo acquisto del Manchester United non è riuscito a trovare lo spunto per fare male agli avversari.



