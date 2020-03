Le top, Ema Kovac e Dayane Mello/ Aspettative altissime (Pechino Express)

Le aspettative per Le top, Ema Kovac e Dayane Mello, nella puntata di oggi, 17 marzo 2020, sono davvero molto alte. Anche nel quinto episodio infatti si sono dimostrate una coppia forte, corretta e pronta a tutto per vincere. Nonostante qualche piccolo intoppo nelle prove, infatti, arrivano seconde nella puntata. Le aspettative quindi sono molto alte. Insieme ai due wedding planners le top sono la coppia che potrebbe vincere. Dayane e Ema hanno con grande preoccupazione la scorsa puntata. In Cina le cose sono molto diverse dalla Thailandia, le persone tendono a fermarsi meno. Il difetto delle due modelle in questa puntata è che si sono fatte distrarre un po’ dalle botteghe tradizionali e dai luoghi magici della città di Dali.

Il pregio è che le due hanno una buona chimica tra di loro. Vanno d’accordo e riescono a reagire bene anche nei momenti tesi. Queste le rende una coppia forte e tra le favorite per la vittorie.

Le top, Ema Kovac e Dayane Mello: così nella scorsa puntata

Le top, Ema Kovac e Dayane Mello hanno iniziato la quinta puntata di Pechino Express 2020 con un annuncio importante: non ci saranno più prove vantaggio. Alle top viene consegnata la busta nera che sarà aperta a fine puntata. Inizia la prima prova e i concorrenti dovranno aprire una busta in cui ci sarà la foto di un luogo nella città di Dali. Dayane e Ema si fanno inizialmente scoraggiare dal fatto che i passaggi non si trovano così facilmente ma alla fine non devono aspettare molto. Arrivate a destinazione si trovano ad affrontare una prova di geografia: devono completare l’elenco di 14 Stati che confinano con la Cina. Le due modelle si fanno aiutare dal signore che ha gentilmente offerto loro un passaggio. Quando arrivano al luogo di verificano inizia un piccolo battibecco con mamma e figlia. Le due infatti le accusano di aver tentato di copiare la loro mappa. Poi Soleil dice che stava solo scherzando e parlando tra loro le due top decidono di non farsi trascinare in liti ed ignorare le due che cercano solo di provocare. Le top partono per la prossima prova e i signori che danno loro un passaggio si offrono di comprargli da mangiare. Ricevono una nuova chiamata dal conduttore Costantino che dà loro un elenco di ingredienti per fare la spesa per la zuppa. Hanno però difficoltà a trovare il mercato dove fare la spesa e perdono la speranza di partecipare alla prova per ottenere il vantaggio.

Un luogo in cui dormire

Mentre fanno la spesa Le Top ricevono la comunicazione che sono già arrivate altre tre coppie e quindi a questo punto dovranno cercare un posto in cui dormire. Dopo un po’ di fatica riescono a trovare un luogo in cui dormire. Intanto, le due ricevono lo svantaggio dai vincitori della prova vantaggio, Enzo e Carolina, per cui dovranno mescolare la loro coppia a quella delle collegiali. Costantino alla fine della prova chiede alla coppia mamma e figlia se hanno in mente una coppia che vorrebbero eliminare. La scelta sembra ricadere proprio sulle top dopo qualche suggerimento di Costantino. Le top intanto ripartono in coppie mixate per la nuova prova. Dopo aver trovato un passaggio la coppia Nicole e Dayane trova un alloggio in tempo brevissimo. Invece Ema e Jennifer hanno un po’ più di difficoltà. Dopo una notte di ristoro ripartono verso l’ultima tappa della puntata. Le due coppie mixate dai wedding planners, le top e le collegiali, arrivano per seconde e terze.

