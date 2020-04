Le top, Ema Kovac e Dayane Mello/ Finale inaspettata, ora… (Pechino Express)

Pubblicità

Le top, Ema Kovac e Dayane Mello, nell’ultima puntata di Pechino Express hanno mostrato qualche debolezza e, alla fine, si sono trovate a rischio eliminazione. Durante la semifinale le due ragazze hanno riscoperto la loro armonia e la loro capacità di giocare di squadra sfruttando i loro pregi. Anche se in questa puntata hanno rischiato l’eliminazione rimangono forti e le loro possibilità di vittoria rimangono comunque alte. Di certo però dovranno ringraziare I wedding planner per aver avuto la possibilità di arrivare in fondo a questo adventure game, visto che Enzo Miccio e Carolina Giannuzzi hanno salvato le due ragazze.

Le top, Ema Kovac e Dayane Mello: così nell’ultima puntata di Pechino Express

Le top, Ema Kovac e Dayanne Mello, iniziano la puntata di Pechino Express con una grande grinta e partono da Busan, il porto principale della Corea del Sud. I chilometri da percorrere stavolta saranno 352 e le temperature saranno rigide e difficili da sopportare, visto che in Corea è inverno. Prendono il sacchettino che distribuisce Costantino e trovano il numero 4 che in base alla tradizione coreana porta sfortuna. Visto il numero sfortunato partiranno per ultime ma decideranno l’ordine in cui partiranno gli altri concorrenti. Le top partono per ultime ma trovano con facilità un passaggio. La prima prova della semifinale consiste nel trovare tre persone con il cognome cioè uno dei più diffusi in Corea del Sud per portarli alla Torre del Piacere, dove li aspetta Costantino. Le due modelle hanno qualche difficoltà iniziale, forse l’atteggiamento è troppo educato e non si fanno capire bene ma poi hanno un colpo di fortuna, l’incontro con una famiglia Kim. Arrivate per ultime devono ripartire subito verso il mercato del pesce.

Pubblicità

Qui la prova mette a dura prova le top che dovranno girare la roulette dove per ogni casella c’è un piatto di mare o di terra che dovranno mangiare. Le due completano la prova per ultime. Prendono un passaggio e vanno verso la fortezza di Jinju. Poi però, visto che si fa tardi, Costantino invita a cercare un posto per la notte. L’indomani sono convocate per la prova vantaggio che però stavolta è vinta dai due gladiatori che potranno assegnare uno svantaggio a due coppie. Stavolta le top se la scampano però. La prova successiva che devono affrontare è scattare tre foto a 3 diverse coppie in costume in punti particolari del quartiere. Completano la prova e dopo un break notturno si devono recare al centro più importante di Taekwondowon, antica arte marziale coreana. Le top completano la prova ma poi arrivano per ultime insieme ai gladiatori, per cui sono a rischio eliminazione. Alla fine i wedding planner decidono di salvarle quindi saranno tra le finaliste di Pechino Express.

Video, la strategia delle Top





© RIPRODUZIONE RISERVATA