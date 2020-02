Le Vibrazioni, canzone “Dov’è”/ Sulla scia della crisi Sarcina-Clizia Incorvaia vinceranno Sanremo 2020?

Solo applausi per Le Vibrazioni, in vetta alla classifica di Sanremo 2020 per la serata di debutto. La band guidata da Francesco Sarcina ha centrato il bersaglio e già subito dopo l’esibizione, tanti italiani hanno condiviso, cantato e sognato sulle note del brano presentato all’Ariston. Si tratta ovviamente della classifica parziale, ma il gruppo sembra ritornato ai tempi d’oro e hanno stupito anche tutti coloro che davano per scontata una posizione intermedia. Certo non tutto è andato per il verso giusto, come nella serata dei duetti. Tramite le Stories di Instagram, Sarcina si mostra un po’ infastidito per la sequenza con cui si sono esibiti gli artisti: “Stiamo apprendendo la scaletta di questa sera per le cover e sicuramente sappiamo che saremo molto tardi”. Riguardo al suo brano sanremese, il frontman invece ha sottolineato a Billboard che si tratta “Un po’ un riassunto di un vissuto intenso, soprattutto mio personale, ma elaborato. […] L’abbiamo arrangiata in maniera semplice ma molto attuale”. Oggi, venerdì 7 febbraio, Le Vibrazioni affronteranno la quarta serata del Festival: confermeranno la precedente vittoria oppure perderanno posizione? Vedremo se l’effetto della rottura con Clizia Incorvaia, a cui è ispirata la canzone “Dov’è”, riuscirà da dare una ulteriore spinta alla rinascita artistica de Le Vibrazioni con la vittoria di Sanremo 2020.

LE VIBRAZIONI, LA SERATA DUETTI NON CONVINCE IL PUBBLICO

Le Vibrazioni hanno tanti meriti, fra cui l’aver riportato il Maestro Beppe Vessicchio a Sanremo 2020. Ancora una volta è stata l’icona dei social a guidare il duetto fra la band italiana e un altro gruppo giovane, i Canova. “Hanno un seguito che non per forza di cose è dovuto a un talent”, ha detto Sarcina riguardo ai colleghi, durante un’intervista a Billboard. Il brano scelto per la serata, “Un’emozione da poco” di Anna Oxa, interpretata con precisione e passione da entrambi i gruppi. La sintonia e sinergia vocale fra Sarcina e l’altro frontman, Matteo Mobrici, si è fatta notare fin dalla prima strofa. Perfetta alternanza fra le due voci e una grinta senza pari. Anche nella strofa finale, affrontata in modo energico e rock. Forse visibile un po’ di stanchezza sul volto di Francesco, dovuto molto probabilmente alla competizione e ai numerosi impegni affrontati nel corso delle varie serate. Purtroppo il riscontro con il pubblico non è stato del tutto positivo: “Che pena… come rovinare una canzone”; “Dopo Le Vibrazioni, Anna Oxa abbandona l’Italia per motivi di sicurezza”; “Un’emozione da poco la canti solo se ti chiami Anna Oxa o in alternativa Paola Turci”, hanno scritto alcuni su Twitter. Clicca qui per rivedere il video de Le Vibrazioni e i Canova

© RIPRODUZIONE RISERVATA