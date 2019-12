Leao fuma in discoteca, Calabria al karaoke/ Video crisi Milan, ira tifosi: Kessié..

Gioia sfrenata, ore piccole e festeggiamenti: alcuni giocatori del Milan ieri dopo la trasferta di Bergamo contro l’Atalanta si sono dati alla pazza gioia tra feste in discoteca, feste di compleanno e divertimenti sui social. Tutto bene, se si dimentica per un attimo il fatto che ieri pomeriggio i rossoneri sono incappati nella sconfitta più pesante e inquietante degli ultimi 21 anni di gloriosa storia a Milanello. Protagonisti in negativo, Rafael Leao, Davide Calabria e Frank Kessié pizzicati tutti – in maniera del tutto diversa – con attività via social quantomeno non opportune visto il momento deflagrante che la squadra vive a metà dell’anno. 5 gol presi a Bergamo, solo 8 punti sopra la zona retrocessione e l’Europa che conta che anche quest’anno rischia di essere una chimera dopo che invece la gestione Gattuso lo scorso anno aveva portato il Milan ad un solo punto dalla Champions League, sfuggito solo all’ultima giornata. Gigio Donnarumma che esce in lacrime dà il senso di quanto sia complesso il livello dei rossoneri, senza identità in campo e forse con grossi problemi di “personalità” anche fuori: altrimenti forse non sarebbe successo un Rafael Leao che fuma, beve e viene ripreso sui social durante un’uscita in discoteca. Ma non sarebbe successo neanche un Calabria che festeggiando il suo compleanno posta la cantata in karaoke ai propri followers, oppure un Kessiè che lascia un like di troppo al post di festeggiamenti del Papu Gomez dopo il 5-0 proprio contro il Milan.

RIVOLTA SOCIAL CONTRO LEAO, CALABRIA E KESSIÈ

Come ha fatto notare qualche tifoso imbestialito sui social, il problema è sì la sfrenatezza a poche ore da una batosta allucinante in campo – dove impegno, mente e fisico di fatto non sono mi entrati in campo per quasi nessuno degli 11 al Gewiss Stadium – ma è soprattutto la poca accortezza di postare tutto sui social, come se niente fosse successo solo qualche ora prima. Il bomber Leao – comunque uno dei meno peggio in questa annata funestata in casa Milan – viene pizzicato in una storia su Instagram di un amico mentre balla, beve e fuma in discoteca; quasi nelle stesse ore Calabria si fa riprendere dalla fidanzata mentre canta spensierato nella festa del suo compleanno. Da ultimo appunto il like prima messo (poi rimosso) con Kessiè, uno dei peggiori in campo ieri a Bergamo, più vicino al Papu che non ad un Donnarumma in lacrime per la figuraccia rimediata contro l’Atalanta. 5 gol presi e una giornata storta possono capitare a tutti (solo un anno fa una Roma oggi grande forza del campionato riuscì a prendere 7 gol contro la Fiorentina, ndr) ma una mancanza di personalità, di accortezza oltre che di un progetto al momento tutt’altro che “benaugurante”, quelle sì che possono fare la ‘differenza’ sul prosieguo anche a medio-termine in casa Milan.

❓❓❓ MA COSA FA KESSIE? ❓❓❓

Dopo il 5-0 rimediato nel lunch match contro l'Atalanta, Franck Kessie cade in una gaffe social mettendo il "like" al post celebrativo del Papu Gomez. Un ennesimo scivolone del centrocampista del Milan…





