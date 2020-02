Lee Phillip Bell, morta la creatrice di Beautiful e Febbre d’amore/ “Ci mancherà”

Lutto per i fans di Beautiful e Febbre d’amore per la morte della storica creatrice delle due famose soap americane Lee Philip Bell insieme al marito William J. Bell, già scomparso nel 2005. Ad annunciare la scomparsa di Lee Philip Bell, morta nella sua casa di Beverly Hills a 91 anni, sono stati i figli William James Bell, Bradley Phillip Bell e Lauralee Bell Martin: “È stata una moglie, una madre e una nonna amorevole e solidale. Graziosa e gentile, ha arricchito la vita di tutti coloro che l’hanno conosciuta. Ci mancherà moltissimo”. Tantissimi i messaggi di cordoglio da parte degli attori che hanno lavorato con lei per tantissimi anni. Tra questi Katherine Kelly Lang, l’attrice che interpreta Brooke Logan in Beautiful sin dalla prima puntata. “Era intelligente, divertente, sempre sorridente, determinata e forte. Mi faceva sempre sentire bene quando ero vicino a lei. Era così calda e premurosa. Lavorare con lei per 33 anni è stato un tale onore e anche solo uscire e ridere con lei è stato così divertente! Ci mancherai Lee! Hai avuto una vita incredibile“, scrive l’attrice su Instagram.

Morta Lee Phillip Bell: i messaggi d’addio degli attori di Beautiful e Febbre d’amore

La notizia della morte di Lee Philipp Bell ha rapidamente fatto il giro del mondo. Sui social, molti protagonisti di Beautiful e Febbre d’amore, hanno detto addio alla creatrice delle due famose soap. Tra queste c’è l’attrice di Febbre d’amore Melody Thomas Scott che ha scritto: “Una pioniera della televisione e potente narratrice, ha elevato la televisione del pomeriggio creando Febbre d’amore con il marito altrettanto iconico, Bill Bell. Piangiamo con tristezza la nostra vera matriarca”. Sulla pagina Instagram di Beautiful, invece, si legge: “Siamo profondamente rattristati dalla notizia della scomparsa di un membro della nostra famiglia della CBS, l’amata Lee Phillip Bell. È stata una pioniera della televisione, prima come giornalista televisiva vincitrice dell’Emmy e poi come co-creatrice e produttrice di soap opera. I nostri cuori vanno ai suoi figli William James Bell, Bradley Phillip Bell e Lauralee Bell Martin”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA