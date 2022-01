Lele Adani senza barba dopo 10 anni/ Promessa mantenuta alla mamma morente

E’ una dedica molto toccante quella dell’ex calciatore e noto opinionista e cronista calcistico, Lele Adani, nei confronti della mamma. Attraverso il proprio account Istagram l’ex giocatore fra le altre di Inter, Fiorentina e Brescia, ha svelato la promessa che aveva fatto al suo genitore esattamente 10 anni fa, in punto di morte. “Dieci anni fa, ti feci una promessa, era il 2 gennaio 2012, eri in quel letto quella mattina”, scrive Adani a corredo di una sua foto senza barba, un look inedito rispetto a quello a cui siamo stati abituati nell’ultima decade.

“Non parlavi da settimane – scrive l’ex giocatore – ma i tuoi occhi dicevano ancora tanto. In realtà dicevano tutto. Avevamo passato l’ultimo Natale insieme, sapevo che avevi solo poche ore. Eri pronta a concedere il tuo ultimo gesto d’amore”. Ed ecco cos’accadde: “Un sussulto, un movimento. Il tuo braccio che si alza, la tua mano che si appoggia sulla mia guancia liscia, pulita. L’accarezzi tre volte. Dal tuo labiale leggo: “il mio Dani, il mio Dani, il mio Dani”. Poi, stanca, ti rimetti a riposare. Dormi. L’avresti fatto per sempre”.

LELE ADANI E LA PROMESSA ALLA MAMMA: “IL NOSTRO PATTO SEGRETO…”

In quel momento Lele Adani decise di fare una promessa alla sua adorata mamma: “In quel momento ti feci una promessa, il nostro patto segreto: nessuno avrebbe più accarezzato il mio viso per i successivi dieci anni: la mia barba avrebbe isolato, conservato, protetto il tuo ultimo tocco d’amore”. E nella giornata di ieri, a esattamente 10 anni da quell’accaduto, l’opinionista della Rai, ha spiegato: “Oggi confesso a tutti il nostro patto, scopro il mio viso, dieci anni esatti dopo. Questo non è bastato per attenuare il dolore che ho sentito e sento ogni giorno. Non è possibile colmare la tua mancanza, ma grazie all’amore posso sentirti dentro ogni istante e trovarti in tutte le cose. Posso parlare con te sempre, ogni giorno, ma oggi volevo solo dirti una cosa: ‘Promessa mantenuta Mami’”.

