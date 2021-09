Paola Ferrari su Lele Adani “Vogliono distruggere la Rai”/ Poi smentisce: “Mai detto”

Paola Ferrari si è ritrovata, suo malgrado, protagonista di un vero e proprio in giallo in rete, che ha coinvolto non soltanto lei, ma anche Lele Adani, ex commentatore sportivo di Sky che sarebbe in predicato di aggregarsi alla squadra di “90° Minuto”. Nelle scorse ore, infatti, la giornalista, mediante il profilo Facebook collegato al suo account Twitter, ha pubblicato il seguente commento, in risposta alla notizia del possibile approdo dell’ex calciatore dell’Inter: “Vogliono proprio distruggere la tv di Stato”.

Affermazioni che, inevitabilmente, hanno fatto il giro del web, originando discussioni e dibattiti tra gli appassionati di sport in tutta Italia. Tuttavia, la vicenda ha assunto contorni decisamente misteriosi quando Ferrari, attraverso il suo profilo Instagram, ha dichiarato: “Smentisco categoricamente il fake che sta girando in rete. A me Adani piace moltissimo. Ci uscirei anche a cena!”. Insomma, una posizione diametralmente opposta rispetto a quella (presunta) assunta in precedenza e che ha rincuorato numerosi fan della giornalista, i quali ne hanno sempre apprezzato la grande professionalità e lo stile.

LELE ADANI IN RAI? IL GIALLO SU PAOLA FERRARI

Al netto della querelle Ferrari-Adani, “Tv Blog” riporta alcune indiscrezioni direttamente dagli ambienti di viale Mazzini: l’ambiente Rai Sport, in generale, parrebbe non avere accolto con grande entusiasmo l’arrivo di Lele Adani, al quale “viene comunque riconosciuta grande competenza. Il tema è l’ingaggio di un esterno che sembra cozzare con il taglio di budget che interessa da tempo le trasmissioni sportive della Rai”.

Peraltro, al netto della smentita, sembra che Paola Ferrari non sia per così dire una grande ammiratrice di Adani, che già a luglio, quando l’ex Fiorentina comunicò la fine della sua avventura a Sky in seguito a una collaborazione protrattasi per nove anni, condivise su Facebook la notizia con una didascalia decisamente eloquente: “Finalmente Adani fuori da Sky”. Infine, come riportato da “Tv Blog”, inizialmente Adani sarebbe stato in trattativa con la Rai per seguire da studio le partite della Nazionale proprio con Paola Ferrari, senza però raggiungere un accordo.

