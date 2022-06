Lele Blade, chi è?/ Gigi D’alessio presente al suo matrimonio con Maggi Suarez

Chi è Lele Blade, carriera e vita privata

Lele Blade (Alessandro Arena) è un rapper napoletano. Classe 1989, è appassionato di musica hip hop, ha fatto parte di alcuni gruppi musicali come gli Ufo Rap Team e i 365 Muv ma ha avuto successo quando ha iniziato a lavorare all’interno del duo “Le Scimmie”. Insieme all’amico Vale Lambo nel 2016 produce il suo primo album “El Dorado”, prodotto da Yung Snupp (terzo membro del gruppo) e ottiene così tanto successo che decide di continuare la sua carriera musicale da solo.

Nel 2018 esce il suo primo album da solista: Ninja Gaiden, che ha al suo interno diverse collaborazioni con alcuni rapper molto noti in Italia come Geolier. L’anno dopo collabora anche con Luché e Gemitaiz. Riguardo alla sua vita privata, Lele Blade è sposato con la modella Maggie Suarez, nota sui social con il nome di Barbie Blade. Una coppia che non si è mai mostrata sui social ed è sempre stata citata unicamente dai pettegolezzi sul web, che poi si è mostrata ufficialmente solo il giorno del matrimonio, a cui hanno partecipato tanti artisti del panorama rap italiano e altri artisti con cui Lele Blade aveva collaborato, tra cui Gigi D’Alessio.

Lele Blade a Gigi D’Alessio: Uno come Te – Trent’anni Insieme

Lele Blade sarà uno degli ospiti di Gigi D’Alessio: Uno come Te – Trent’anni Insieme, il concerto in onore dei trent’anni di carriera del cantante napoletano. I due artisti hanno collaborato ad alcuni dei pezzi inseriti nell’album “Buongiorno” di Gigi, tra questi: “Vint’anne fa” e “Sotto le lenzuola”. Pezzi voluti dal cantante napoletano che voleva sperimentare delle collaborazioni con alcuni rapper del panorama italiano. Lele Blade ha aggiunto le sue rime al testo di Gigi per impreziosirlo ed è stato molto apprezzato dal pubblico.

Gigi D’Alessio è stato anche al matrimonio tra il rapper e Maggi Suarez a Cesoria, lo immortalano foto con la sposa e foto mentre suona il pianoforte e canta durante il ricevimento. Quel matrimonio fece anche “scalpore” perché il cantante napoletano si era presentato insieme a una nuova compagna (Denise Esposito) e si erano anche fatti scattare alcune fotografie insieme. Nessun dubbio quindi sui motivi della partecipazione del rapper a questo grande evento e sul fatto che i due cantanti potrebbero duettare sulle note di alcuni dei brani a cui hanno collaborato.











