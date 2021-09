Lele Mora contro il Grande Fratello Vip/ “Show per morti di fame e di fama”

Il Grande Fratello Vip, con la nuova edizione, andrà in onda in prima serata su canale 5 da lunedì 13 settembre. Tanti nuovi vip tra cui Sophie Codegoni e Katia Ricciarelli che hanno spiegato il motivo per cui hanno deciso di partecipare. Giunto alla sesta edizione, il Grande Fratello Vip continua ad appassionare milioni di telespettatori, pronti a seguire le vicende dei nuovi inquilini della casa più famosa della televisione italiana. Tuttavia, a scagliarsi contro il reality show è Lele Mora.

In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, Lele Mora bocca il reality e i personaggi famosi che hanno accettato di partecipare. Secondo quando sostiene Mora sulle pagine del settimanale diretto da Riccardo Signoretti, i vip che accettano di partecipare al reality, andrebbero solo a caccia di fama.

Lele Mora: “Non mando i miei artisti al Grande Fratello Vip”

“Non mando i miei artisti al Grande Fratello Vip. Quello show è per morti di fama e di fame“. Con queste parole Lele Mora si scaglia contro il reality show di canale 5. Al magazine diretto da Riccardo Signoretti, poi, Mora fa una rivelazione. «C’è una cantante molto importante cui è stato chiesto di partecipare e io le ho detto: “Sei una donna di grande spessore, non hai niente da dire nella Casa, cerca di essere la rockstar di sempre e il successo arriverà”».

«Per le star è meglio non andarci», conclude Mora. Alfonso Signorini replicherà all’agente? Nel frattempo, è partito ufficialmente il countdown per l’inizio della nuova edizione che promette di regalare nuove emozioni e colpi di scena.

