Lena Duham “Soffro della sindrome di Ehlers-Danlos”/ Dopo le foto con il bastone…

LENA DUNHAM SOFFRO DI “EHLES-DANLOS”

Lena Dunham è intervenuta sui social dopo che è circolata una foto che la riguarda. Nello scatto, realizzato da un paparazzo, è ritratta mentre cammina per strada accompagnandosi a un bastone. L’attrice di ‘Girls’ ha dichiarato di non avere alcuna intenzione di provare imbarazzo, né di mentire per tenere nascoste le reali motivazioni dell’uso del bastone: “Potevo scegliere se essere imbarazzata per questa foto che mi hanno scattato i paparazzi forse perché questo è lo scopo di chi le pubblica, ma non lo sono. Potrei mentire e dire che è un look realizzato per Halloween. Ma la verità è un’altra”. Così inizia il lungo racconto di Lena Dunham che sui social spiega al pubblico la sua malattia e quello che sta succedendo in questi giorni nella sua vita alle prese con una malattia cronica, la sindrome di Ehlers-Danlos che rende instabili le articolazioni a causa di una tensione molto inferiore dei legamenti.

LO SFOGO DI LENA DUNHAM

Non è la prima volta che Lena Dunham parla della sua malattia e delle conseguenze che sta avendo sul suo corpo e la sua professione e lei stessa ha ammesso che la sua lotta contro la sindrome e le sue conseguenze la sta consumando: “Ho la sindrome di Ehlers-Danlos, il che significa che ho bisogno del supporto non solo dei miei amici. Per anni ho resistito a tutto ciò che avrebbe potuto rendere più facile la mia situazione fisica a cominciare dal bastone ma alla fine ho ceduto. Ma è molto meno strano riuscire a essere presenti che stare a letto tutto il giorno”. Alla fine del suo lungo sfogo sui social, l’attrice di Girls ci ha tenuto a puntualizzare tutto anche parlando del pigiama che indossava in strada rivelando che stava andando dal dottore e che voleva essere comoda: “Bieber non ha forse indossato le ciabatte dell’hotel per cinque anni? Sì, quindi io posso indossare la mia camicia da notte per due ore. Un’ora più tardi, avevo cambiato look per andare a fare il lavoro che amo. Questa è la duplice vita di una donna con una malattia cronica”. I fan hanno apprezzato le sue parole e hanno preso di mira coloro che continuano a giudicare, sempre e comunque, prima di capire che dietro un comportamento possa esserci una causa più grande.

Ecco il post e la foto di Lena Dunham:





