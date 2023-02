Leo Gassmann è fidanzato?/ Mistero sulla fidanzata.. Anna o Enula?

Leo Gassmann e il mistero della fidanzata

Leo Gassmann ha una fidanzata? Il figlio d’arte di Alessandro Gassmann, nonché nipote del mattatore Vittorio Gassmann, è tra i protagonisti della prossima edizione del Festival di Sanremo 2023 dopo la vittoria nel 2020 nella categoria Giovani. Un percorso musicale importante per il figlio d’arte che si è fatta notare a X-factor Italia nel 2018 poco prima di approdare sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo dove conquista la vittoria tra i Giovani. Alla vigilia della sua prima partecipazione tra i Big a Sanremo impazza il gossip sulla vita privata del cantante che dovrebbe essere fidanzato, anche se non è dato sapere con chi.

Di certo in passato è stato legato ad Anna, storica fidanzata che non appartiene al mondo dello spettacolo. Successivamente si è legato a Enula, cantante e pupilla di Rudy Zerbi conosciuta per aver partecipato come concorrente ad Amici di Maria De Filippi. I due sono stati più volte paparazzati insieme.

Chi è la fidanzata di Leo Gassmann?

La storia d’amore tra Enula e Leo Gassmann non è mai stata confermata da diretti interessati anche se sui social i due hanno lasciato erroneamente degli indizi. In particolare ha fatto pensare un intervento tra le Instagram-stories dopo Amici 20 con la cantante Enula apparsa in compagnia di Piuma, il cane di Leo. Non è dato sapere di più, visto che il cantautore è molto discreto e riservato per quanto concerne la sua vita privata e preferisce vivere la sua relazione lontano dal gossip e dall’occhio indiscreto delle telecamere.

Dopo Anna quindi Leo sarebbe ben felice accanto ad Enula Bareggi, anche se nessuno dei musicisti ha confermato o smentito la notizia. Pertanto al momento non è dato sapere di più e non si conoscono ulteriori dettagli su come stia andando la frequentazione tra i due e se sono davvero una coppia oppure no!

