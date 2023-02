Leo Gassmann è fidanzato dopo la storia con Enula di Amici?/ “Ci siam lasciati…”

Leo Gassmann era fidanzato con Enula, la cantante di Amici

Leo Gassmann, classe 1998, ha conquistato il diciottesimo posto nella classifica finale del Festival di Sanremo 2023 con il brano “Terzo cuore” ma si può dire che il giovane Gassmann abbia conquistato il pubblico anche per la sua bellezza! Il web ha apprezzato molto le sue esibizioni, non solo per il brano, ma anche per la grande dolcezza, l’educazione e la bellezza del giovane cantante, doti che probabilmente ha preso dal padre, attore molto amato dalle donne: Alessandro Gassmann. Inevitabile dunque essere curiosi su una questione: Leo Gassmann è fidanzato?

Ciò che sappiamo è che fino al 2020 il cantante era fidanzato con Enula, ex cantante e allieva della scuola di Amici di Maria de Filippi. A quel tempo la cantante non aveva ancora partecipato al programma televisivo, i due erano stati paparazzati insieme mentre si abbracciavano e si baciavano in un parco di Roma e lei era stata identificata come “Anna”. L’anno successivo la cantante si è presentata nella scuola di Amici come “Enula”, ha avuto molto successo e anche un flirt con un’altro allievo di Amici di Maria de Filippi, che ha inevitabilmente fatto mettere in discussione la sua storia con Leo Gassmann.

La storia con Enula è finita? Gli indizi nelle sue canzoni

Come preannunciato, Enula, fidanzata di Leo Gassmann nel 2020, dopo l’ingresso ad Amici di Maria de Filippi, aveva avuto un flirt con: Alessandro Cavallo e aveva anche dichiarato di averlo baciato. Inevitabile pensare che tra lei e Leo Gasmann fosse finita ma quello che è successo tra loro resta un mistero perché ne lei ne il cantante ne hanno mai parlato e ad oggi non sappiamo se i due stanno ancora insieme, anche se si suppone di no.

L’indizio potrebbe essere dato dal fatto che i due non si seguono su Instagram ne si scambiano like e anche dalla stessa canzone di Sanremo 2023 di Leo Gassmann “Terzo cuore”. All’interno del brano il cantante dice: “Ci siam lasciati e ripresi…ma non ci siamo mai arresi. Quando ci concederemo un po’ di acqua passata come fanno i buoni amici…”. Il cantante ha lasciato al pubblico una “libera interpretazione” del testo del suo brano, è possibile che qualche frase della canzone possa essere riferita alla sua relazione con Enula o a qualche altra relazione passata? L’unica cosa certa è che al momento il cantante non ha dichiarato di avere relazioni e quindi potrebbe anche essere single!

