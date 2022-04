Leo, il figlio di Pierpaolo Pretelli operato: come sta?/ Giornata a casa con papà…

Il piccolo Leo, figlio di Pierpaolo Pretelli e Ariadna Romero, è stato sottoposto ad un’operazione chirurgica come ha confermato la showgirl rispondendo ai fan dopo aver pubblicato una foto del bambino mentre dormiva. “Un’alta volta mi trovo che siete informatissimi. Si, abbiamo fatto l’intervento oggi, è andata bene e adesso dorme addosso a me”, ha scritto la Romero tranquillizzando i fan che erano a conoscenza dell’intervento che avrebbe subito il bambino.

Oggi, in questo sabato di aprile, papà Pierpaolo Pretelli ha così raggiunto il suo bambino a casa per trascorrere del tempo con lui. Tra le storie del proprio profilo Instagram, così, Pretelli ha pubblicato una foto delle manine del suo bambino e un video in cui il piccolo Leo gioca serenamente come potete vedere dal video qui in basso.

Pierpaolo Pretelli: Leo e Giulia Salemi i suoi grandi amori

Innamorato del suo piccolo Leo e di Giulia Salemi con cui da più di un anno vive una splendida storia d’amore, Pierpaolo Pretelli che sta vivendo un momento magico anche professionalmente avendo debuttato come conduttore radiofonico del programma “Procediamo” trascorre tutto il suo tempo libero con i suoi grandi amori. In questo sabato ha così raggiunto il suo bambino la cui nascita gli ha cambiato totalmente la vita.

Nonostante la storia d’amore sia finita, Ariadna Romero e Pierpaolo Pretelli sono riusciti a mantenere un rapporto di totale rispetto e di affetto reciproco. Insieme, si occupano della crescita del piccolo Leo che, nei video e nelle foto pubblicate sui social dai genitori, appare sempre sereno e sorridente.

