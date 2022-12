Leo Messi: “Cosa guardi idiota?”/ Video, la Pulce litiga in diretta tv con…

Leo Messi in questi Mondiali 2022 vuole colmare il vuoto più pesante nella sua carriera, portare l’Argentina sul tetto del mondo 36 anni dopo. Olanda Argentina ha infatti mostrato una Pulce come raramente l’abbiamo vista in passato, non in campo dove fa sempre grandi cose, ma soprattutto per atteggiamento anche fuori. Lo abbiamo visto nelle classiche interviste post-partita, quando Leo Messi in attesa di parlare ai microfoni di TyC Sport ha rivolto parole dure a qualcuno alle spalle della telecamera: “Cosa guardi idiota?”. Domanda a cui ha fatto seguito un invito ad allontanarsi, pochi istanti dopo: “Vai, vai”.

Il destinatario dell’attacco di Messi – come confermato da tutti gli inviati delle TV presenti – era l’attaccante olandese Wout Weghorst, l’uomo che ha messo paura all’Argentina con la doppietta realizzata nel finale di gara e portando così Olanda Argentina prima ai tempi supplementari e infine ai calci di rigore, dove infine ha comunque vinto la Seleccion. La colpa di Weghorst, nelle parole di Messi, non è stata naturalmente l’aver segnato una doppietta, bensì “è entrato e ha cominciato a provocarci, a venirci addosso, a dirci cose”.

Weghorst, protagonista a sua volta delle interviste post-gara, ha accolto con fastidio e un pizzico di sorpresa il trattamento ricevuto da Leo Messi, con il quale c’era stato qualche momento di incomprensione già immediatamente dopo l’uscita dal terreno di gioco: “Sono andato da lui a fine partita per una stretta di mano e l’ha rifiutata. Mi ha detto anche qualcosa che non suonava troppo bene, anche se non conosco lo spagnolo. Mi ha deluso molto”, è stata la versione del giocatore olandese.

Leo Messi è stato protagonista in campo con il meraviglioso assist per il primo gol, la rete su rigore per il 2-0 e infine il penalty segnato anche nella serie finale, ma è l’atteggiamento fuori a sorprendere. Ha affrontato più volte a muso duro l’arbitro Antonio Mateu Lahoz, criticato nelle interviste flash realizzate al termine della partita; ha sfidato in modo plateale il c.t. olandese Louis Van Gaal, reo di dichiarazioni sgradite su di lui prima della partita; leader dell’Argentina in tutti i sensi, la porterà fino al titolo mondiale?

