Leonardo Blanchard e la fidanzata Shaila Gatta/ “Con te il posto più bello del mondo”

Leonardo Blanchard è stato uno dei concorrenti della versione nip di Tale e Quale Show. Ex calciatore, durante la partecipazione allo show di Carlo Conti, si è trasformato in Giuliano Sangiorgi dei Negramaro esibendosi sulle note di una delle canzoni più belle di Domenico Modugno ovvero Meraviglioso. Il nome di Leonardo Blanchard, tuttavia, è salito alla ribalta anche per la sua storia d’amore con Shaila Gatta, ex allieva della scuola di Amici di Maria De Filippi, ma soprattutto attuale velina di Striscia la Notizia. Un amore a distanza quello tra Shaila Gatta e Leonardo Blanchard che, però, non solo continua a gonfie vele, ma è diventato anche sempre più importante. Se, infatti, Leonardo vive in Toscana dove, dopo l’addio al calcio, avvenuto nel 2018, continua a dedicarsi alla moda, Shaila vive a Milano. Nonostante la lontananza, la coppia è molto innamorata e affiata come testimoniano le dediche che i due sono soliti scambiarsi sui social.

LEONARDO BLANCHARD E SHAILA GATTA, DEDICA D’AMORE SUI SOCIAL

Belli, giovani e innamorati, Leonardo Blanchard e Shaila Gatta, pur vivendo la storia d’amore lontano dalle luci dei riflettori, sui social, sono soliti condividere foto di coppie mostrando ai fans i momenti che trascorrono insieme. La velina di Striscia la Notizia, accanto al fidanzato, tira fuori il suo lato più romantico e, nella didascalia che accompagna l’ultima foto insieme, scrive: “con te è il posto più bello del mondo” aggiungendo, poi, un “mi manchi” per la lontananza che, a causa della quarantena, sta tenendo lontani più del solito i due innamorati. Un amore importante, dunque, quello che lega l’ex calciatore e la velina che, accanto al fidanzato, sfoggia il suo sorriso più bello.





