Shaila Gatta e il fidanzato Leonardo Blancard/ Foto “l’amore non va sbandierato ma…”

La velina di Striscia la Notizia, Shaila Gatta, oggi ha deciso di lasciarsi andare ad un “momento di sincera e pura felicità”, condividendolo con i suoi follower su Instagram tramite una foto. Lei, sorridente, questa volta è al fianco di Leonardo Blanchard, ex giocatore di Frosinone e Brescia nonché suo nuovo fidanzato. Bellissimi e felici, così appaiono nello scatto che accompagna una importante didascalia scritta dalla ex allieva di Amici, nella quale ha voluto esprimere un suo sincero pensiero in tema “amore”. “Credo che per dare un valore all’amore non serva sbandierarlo al mondo ogni giorno”, ha esordito nel suo post social. “Amo tenere per me le cose più intime e viverle nello stesso istante in cui accadono, ma allo stesso tempo avevo tanta voglia di condividere un momento di sincera e pura felicità”, ha aggiunto, taggando il fidanzato. I commenti di coloro che hanno gradito particolarmente lo scatto ed i loro volti sereni non si sono fatti attendere, a partire da quello di Rebecca Staffelli, figlia del noto inviato di Striscia, Valerio Staffelli, che ha esultato con “Belliiii”, aggiungendo una serie di tenere emoticon. Ad apprezzare il pensiero di Shaila anche Giulia Calcaterra che ha commentato: “Che bellissima cosaaaaa”, aggiungendo anche lei delle emoticon a tema.

SHAILA GATTA E IL FIDANZATO LEONARDO BLANCARD: FOTO SU INSTAGRAM

Era lo scorso novembre quando Shaila Gatta postava una foto insieme al fidanzato Leonardo Blanchard, ex calciatore e concorrente del torneo “nip” Tali e Quali dove si esibì – senza convincere – indossando i panni di Giuliano Sangiorgi dei Negramaro. Al termine della sua performance ufficializzò la relazione con la velina di Striscia la Notizia. La scorsa estate l’ex allieva di Amici aveva confermato la fine della relazione con Jonathan Gerlo ed aveva annunciato come sarebbe dovuto essere l’uomo che cerca: “mi deve trattare bene, non mi importa che sia bello”. Nella sua vita è poi entrato prepotentemente Leonardo Blancard, classe 1988 che nel 2018, a soli 30 anni, aveva deciso di dire addio al mondo del calcio per via della mancanza di serenità: “Mi sono reso conto che avrei potuto continuare a giocare, ma mi svegliavo la mattina e non ero più me stesso, non ero sereno, era diventata troppo pesante questa ansia”, aveva raccontato, come rammenta Fanpage.it. Oggi quella serenità sembra averla ritrovata al fianco di Shaila Gatta.





